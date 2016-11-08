"Будівельник" і "Хімік" потрапили в одну групу Кубка України
Відбулося жеребкування групового етапу за участь вісьми найсильніших команд турніру.
У Києві відбулося жеребкування групового етапу Кубка України, де вісім команд були розбиті на дві групи по 4 колективи, повідомляє ФБУ.
Згідно з результатами жеребкування команди розділені наступним чином:
Група А "Черкаські Мавпи", "Будівельник" (Київ), "Запоріжжя-ZOG", "Хімік" (Південний) / МАУП (Київ).
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Група Б БІПА (Одеса), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Миколаїв", "Дніпро".
Перші матчі групового етапу відбудуться 30 листопада. У групі А в цей день у Києві зіграють "Будівельник" - "Черкаські Мавпи", у Запоріжжі зійдуться "Запоріжжя-ZOG" - "Хімік" / МАУП. У групі Б у перших поєдинках зіграють в Одесі БІПА і "Кривбас", а в Миколаєві зустрінуться "Миколаїв" - "Дніпро".