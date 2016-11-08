НБА. Лідер "Голден Стейт" побив 13-річний рекорд по триочковим кидкам, "Оклахома" перемогла "Майамі"

Захисник "Голден Стейт Уорріорс" та найцінніший гравець двох попередніх сезонів Національної баскетбольної ліги (НБА) Стефен Каррі побив рекорд НБА за кількістю влучних триочкових кидків за один матч.

Це сталося у матчі проти "Нью-Орлеан Пеліканс" (116:106). Каррі набрав 46 очок, реалізувавши 13 триочкових кидків. Таким чином, був побитий рекорд екс-захисника "Лейкерс" Кобі Брайанта в 12 триочкових за матч, що був встановлений в 2003 році і повторений екс-форвардом "Клівленда" Донні Маршаллом в 2005 році.

В інших матчах відзначимо перемогу "Оклахома-Сіті Тандер" над "Маямі Хіт" (97:85). Цього разу головним героєм "Оклахоми" став не Рассел Вестбрук, а турецький центровий Енес Кантер, який набрав 24 очки та 10 підбирань.

Також додамо, що у матчі "Філадельфії" і Юти" за "Джаз" дві хвилини на майданчику провів український форвард Джоель Боломбой. За відведений йому час він встиг зробити 3 підбирання та блок-шот.

Результати матчів:

Голден Стейт - Нью-Орлеан - 116:106 (28:24, 35:25, 21:29, 32:28)

ГС: Каррі (46 + 5 передач + 5 підбирань), Дюрант (22 + 5 передач), Грін (4 + 12 підбирань + 12 передач), Томпсон (24)

НО: Девіс (33 + 13 підбирань), Мур (15 + 5 передач), Фрейзер (13 + 10 передач).

Оклахома-Сіті - Майамі - 97:85 (39:28, 16:19, 28:14, 14:24)

ОС: Кантер (24 + 10 підбирань), Оладипо (17), Сабоніс (15 + 10 підбирань), Уестбрук (14 + 5 підбирань + 11 передач)

М: Джонсон (18 + 6 підбирань), Драгіч (11), Беббит (11), Рід (11), Джонсон (10).

Філадельфія - Юта - 84:109 (24:30, 19:22, 18:25, 23:32)

Ф: Окафор (15), Ембіїд (14 + 9 підбирань), Ковінгтон (12 + 8 підбирань), Ільясова (10);

Ю: Хейворд (20 + 7 підбирань), Худ (18), Фейворс (16 + 14 підбирань), Екзам (11)... Боломбой (0 + 3 підбирання).

Вашингтон - Х'юстон - 106:114 (30:23, 17:33, 36:28, 23:30)

В: Волл (21 + 5 підбирань + 8 передач), Біл (20), Портер (20 + 8 підбирань), Гортат (14 + 12 підбирань), Убре (10)

Х: Харден (32 + 6 підбирань + 14 передач), Андерсон (23 + 7 підбирань), Аріза (15 + 5 підбирань), Капела (14 + 6 підбирань), Гордон (11).

Шарлотт - Індіана - 122:100 (43:34, 32:21, 24:23, 23:22)

Ш: Вокер (24 + 10 передач), Кідд-Гілкріст (13), Зеллер (13 + 5 підбирань), Хоуз (13 + 13 підбирань), Марв. Вільямс (12), Белінеллі (12), Камінскі (11), Сешнс (10 + 7 передач);

І: Майлз (23), Джефферсон (12 + 9 підбирань), Тьорнер (12 + 5 підбирань), Джордж (10 + 7 підбирань + 6 передач).

Чикаго - Орландо - 112:80 (37:24, 24:28, 27:11, 24:17)

Ч: Батлер (20 + 5 підбирань + 7 передач), Вейд (16), Гібсон (16 + 11 підбирань), Макдермотт (11), Кенан (10)

О: Гордон (15), Фурньє (13), Вучевіч (11 + 6 підбирань + 5 передач).

Кліпперс - Детройт - 114:82 (33:15, 29:17, 29:21, 23:29)

ЛА: Пол (24 + 8 передач + 6 підбирань), Реддик (20), Гріффін (13 + 10 підбирань + 9 передач), Ріверс (11), Фелтон (10);

Д: Драммонд (15 + 12 підбирань), Люер (14 + 6 підбирань), Харріс (12), Джонсон (11), Морріс (10).