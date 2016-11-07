НБА. Лень не зміг допомогти "Фініксу" у грі з "Лейкерс", "Даллас" виграв перший раз в сезоні (результати матчів)

Команда "Фінікс Санс", за яку виступає українець Олексій Лень, минулої ночі зазнала п'ятої поразки в сезоні Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Команда з Арізони програла зустріч з рахунком 108:119, а українцю вдалося набрати скромні 5 очок і 11 підбирань за 18 хвилин за майданчику.

В інших матчах відзначимо першу перемогу в сезоні "Далласа". Тепер в лізі залишилося лише дві команди, які ще не вигравали у нинішньому сезоні - "Філадельфія" і "Нью-Орлеан".

Результати матчів:

Лейкерс – Фінікс 119:108 (23:15, 31:28, 29:33, 36:32)

ЛАЛ: Янг (22 + 7 підбирань), Рендл (18), Кларксон (18 + 5 підбирань), Мозгов (14 + 8 підбирань), Вільям (14 + 6 передач), Расселл (11 + 6 передач);

Ф: Букер (39 + 7 передач), Воррен (22 + 6 підбирань), Бледсоу (19 + 5 втрат), Дадлі (10), Чендлер (9 + 12 підбирань)... Лень (5 + 11 підбирань).

Нью-Йорк Юта 109:114 (30:20, 24:29, 26:29, 29:36)

НЙ: Ентоні (28 + 9 підбирань), Порзінгіс (28 + 8 підбирань), Роуз (18 + 8 передач), Лі (10 + 6 підбирань);

Ю: Хейворд (28 + 5 підбирань), Хілл (23 + 9 передач), Худ (18 + 6 підбирань), Фейворс (13 + 6 підбирань), Гобер (13 + 8 підбирань), Джонсон (10).

Мемфіс - Портленд 94:100 (22:25, 29:22, 26:29, 17:24)

М: Марк Газоль (21), Конлі (16 + 7 передач), Рендолф (15 + 7 підбирань), Аллен (11 + 7 підбирань), Картер (11 + 5 підбирань);

П: МакКаллум (37), Лиллард (19 + 6 підбирань + 7 передач), Харклесс (18 + 7 підбирань).

Торонто – Сакраменто - 91:96 (23:20, 27:24, 16:24, 25:28)

Т: ДеРозан (23), Лоурі (15 + 10 передач), Сіакам (10), Паттерсон (6 + 9 підбирань);

З: Гей (23 + 5 підбирань), Казінс (22 + 14 підбирань), Куфос (13 + 6 підбирань), Аффлало (12 + 5 підбирань).

Даллас - Мілуокі - 86:75 ВІД (19:27, 28:12, 12:17, 15:18, 12:1)

Д: Барнс (34 + 8 підбирань), Бареа (21 + 6 підбирань + 5 передач);

М: Паркер (16 + 7 підбирань), Монро (14 + 12 підбирань + 5 втрат), Адетокунбо (11 + 7 підбирань).

Бостон - Денвер - 107:123 (23:42, 29:35, 31:26, 24:20)

Б: Томас (30 + 5 передач), Бредлі (14 + 11 підбирань + 6 передач), Смарт (13 + 5 підбирань);

Д: Мудіай (30 + 8 підбирань), Чендлер (22 + 5 підбирань), Галлінарі (16), Фарід (12 + 11 підбирань), Харріс (12).