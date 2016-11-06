"Будівельник", "Дніпро" та ще п'ять клубів вийшли до групового раунду Кубка України з баскетболу
Несподіванок на етапі 1/16 фіналу турніру не сталося.
У Кубку України з баскетболу визначилися сім з восьми учасників групової стадії турніру.
У матчах 1/8 фіналу, які проходили за системою "два матчі як один", несподіванок не сталося. До наступного раунду пройшли всі клуби-представники Суперліги, в той час як учасники Вищої ліги і аматорських змагань залишилися за межами Кубка України.
На даний момент в групову стадію Кубка України потрапили: "Будівельник" (Київ), "Дніпро", МБК "Миколаїв", БІПА (Одеса), "Кривбас" (Кривий Ріг), БК "Запоріжжя та "Черкаські Мавпи".
Ще один учасник групової стадії стане відомий після матчу-відповіді між чинним володарем трофею "Хіміком" і аматорською командою "Шамани-МАУП". Перша зустріч між цими командами завершилася на користь южненців - 76:70.
Результати матчів:
МБК Миколаїв - Волиньбаскет (Луцьк) - 65:52, 73:70;
БІПА (Одеса) - Хімік-2 (Южне) - 76:73, 83:69;
Дніпро - Політехнік (Харків) - 93:82, 84:55;
Кривбас (Кривий Ріг) - Говерла (Івано-Франківськ) - 81:62, 93:55;
БК Запоріжжя - Каштан (Київ) - 89:84, 94:64;
Будівельник (Київ) - Кремінь (Кременчук) - 66:66, 67:50;
Черкаські Мавпи - Золотий Вік (Кропивницький) - 124:91, 86:71;
Хімік (Южне) - МАУП-Шамани (Київ) - 76:70.