"Будівельник", "Дніпро" та ще п'ять клубів вийшли до групового раунду Кубка України з баскетболу

У Кубку України з баскетболу визначилися сім з восьми учасників групової стадії турніру.

У матчах 1/8 фіналу, які проходили за системою "два матчі як один", несподіванок не сталося. До наступного раунду пройшли всі клуби-представники Суперліги, в той час як учасники Вищої ліги і аматорських змагань залишилися за межами Кубка України.

На даний момент в групову стадію Кубка України потрапили: "Будівельник" (Київ), "Дніпро", МБК "Миколаїв", БІПА (Одеса), "Кривбас" (Кривий Ріг), БК "Запоріжжя та "Черкаські Мавпи".

Ще один учасник групової стадії стане відомий після матчу-відповіді між чинним володарем трофею "Хіміком" і аматорською командою "Шамани-МАУП". Перша зустріч між цими командами завершилася на користь южненців - 76:70.

Результати матчів:

МБК Миколаїв - Волиньбаскет (Луцьк) - 65:52, 73:70;

БІПА (Одеса) - Хімік-2 (Южне) - 76:73, 83:69;

Дніпро - Політехнік (Харків) - 93:82, 84:55;

Кривбас (Кривий Ріг) - Говерла (Івано-Франківськ) - 81:62, 93:55;

БК Запоріжжя - Каштан (Київ) - 89:84, 94:64;

Будівельник (Київ) - Кремінь (Кременчук) - 66:66, 67:50;

Черкаські Мавпи - Золотий Вік (Кропивницький) - 124:91, 86:71;

Хімік (Южне) - МАУП-Шамани (Київ) - 76:70.