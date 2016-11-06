НБА. ЛеБрон Джеймс увійшов до Топ-10 бомбардирів в історії ліги, "Сан-Антоніо" програв "Кліпперс"

Форвард "Клівленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс увійшов до Топ-10 найрезультативніших гравців в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА) після того, як набрав 25 очок у матчі проти "Філадельфії" (102:101).

Досягнення підкорилося Джеймсу ще в першій чверті гри - тепер на рахунку знаменитого форварда 26 970 очок, а позаду нього в рейтингу залишився легендарний центровий "Х'юстона" Хакім Оладжьювон.

В інших матчах відзначимо несподівану домашню поразку "Сан-Антоніо" від "Кліпперс", яка стало для техасців другою поспіль. До цього команда Грегга Поповича не допускала двох поспіль домашніх невдач більше 600 днів.

Героєм матчу в Сан-Антоніо став центровий "Кліпперс" Блейк Гріффін, який набрав 28 очок і 5 підбирань.

Результати матчів:

Філадельфія – Клівленд 101:102 (19:34, 27:23, 34:25, 21:20)

Ф: Ембіїд (22 + 6 підбирань), Ільясова (21), Окафор (14 + 5 підбирань), Хендерсон (11);

К: Джеймс (25 + 8 підбирань + 14 передач), Лав (20 + 11 підбирань), Фрай (12), Джей Ар Сміт (11), Ірвінг (8 + 7 підбирань), Томпсон (7 + 13 підбирань).

Сан-Антоніо – Кліпперс 92:116 (24:39, 31:34, 17:16, 20:27)

СА: Олдрідж (19 + 6 підбирань), Ленард (14 + 6 підбирань), По Газоль (11), Лапровіттола (11 + 5 передач);

ЛАК: Гріффін (28 + 5 підбирань), Кроуфорд (16), Спейтс (15 + 8 підбирань), Медик (14), Мба а Муте (13).

Оклахома-Сіті – Міннесота 112:92 (32:25, 27:28, 31:19, 22:20)

ОС: Вестбрук (28 + 6 підбирань + 8 передач), Кантер (20 + 10 підбирань), Адамс (14 + 8 підбирань), Оладипо (12), Крістон (10 + 5 підбирань);

М: Таунс (33 + 6 підбирань), Мухаммад (15).

Орландо – Вашингтон 88:86 (20:24, 20:26, 21:20, 27:16)

О: Грін (18 + 5 підбирань), Фурньє (13), Ібака (11 + 7 підбирань);

В: Морріс (18 + 8 підбирань), Біл (15), Портер (10 + 13 підбирань), Ніколсон (9), Гортат (8 + 14 підбирань).

Детройт – Денвер 103:86 (29:12, 22:32, 26:23, 26:19)

Дет: Драммонд (19 + 20 підбирань), Морріс (15 + 6 підбирань), Луер (15), Колдвелл-Поуп (13), Джонсон (12), Сміт (11 + 8 передач);

Ден: Чендлер (21 + 9 підбирань), Галлінари (16), Нуркіч (10 + 12 підбирань).

Індіана – Чикаго 111:94 (31:15, 31:28, 26:21, 23:30)

І: Тіг (21 + 6 передач), Майлз (20), Тернер (16), Джордж (13 + 7 підбирань), Янг (12 + 5 підбирань), Брукс (10);

Ч: Батлер (16), Портіс (16 + 5 підбирань), Лопес (12 + 7 підбирань), Макдермотт (12).

Атланта – Х'юстон 112:97 (30:30, 35:29, 28:25, 19:13)

А: Миллсэп (23 + 11 підбирань), Бейзмор (20), Ховард (20 + 14 підбирань), Шрьодер (17 + 12 передач), Корвер (10).

Х: Харден (30 + 9 підбирань + 12 передач), Макдениэлс (13), Андерсон (12), Капела (12 + 10 підбирань), Аріза (10).

Мілуокі – Сакраменто 117:91 (34:24, 27:24, 29:15, 27:28)

М: Телетовіч (22), Паркер (19 + 6 підбирань), Адетокумбо (17 + 8 підбирань + 8 передач), Вон (14), Деллаведова (10 + 5 підбирань), Бізлі (10).

З: Темпл (19), Казінс (15).