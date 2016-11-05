"Фінікс" з українцем Ленем переграв в овертаймі "Нью-Орлеан" в самому результативному матчі дня НБА

Команда українського легіонера Олексія Леня "Фінікс Санс" обіграла "Нью-Орлеан" в самому результативному матчі дня Національної баскетбольної асоціації в ніч на суботу, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 112:111.

Гра пройшла в абсолютно рівній боротьбі, де перевага однієї з команд не сягала понад 5 очок. А в овертаймі "сонячні" виявилися більш вдалими, вигравши з рахунком 10:9. Лень провів на майданчику 15 хвилин 47 секунд набрав 4 очки і зробив 10 підборів.

Ця перемога стала 2-ю для "Фінікса" в новому сезоні при 4 поразках.

Нью-Орлеан – Фінікс 111:112 OT (29:30, 32:28, 18:23, 23:21, 9:10)

Нью-Орлеан: Девіс (22 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Джонс (19 + 7 підбирань + 6 передач + 4 блок-шота), Мур (16), Геллоуей (14), Фрейзер (13),Хилд (10), Стівенсон (10 + 7 передач), Хілл (7), Ашик (0 + 11 підбирань)

Фінікс: Букер (38 + 6 втрат), Уоррен (18), Бледсоу (17 + 7 підбирань), Чендлер (12 + 18 підбирань), Найт (10), Дадлі (5). Такер (4 + 7 підбирань), Лень (4 + 10 підбирань), Барбоза (2), Кріс (2)

Вашингтон – Атланта 95:92 (19:19, 29:16, 23:28, 24:29)

Вашингтон: Бив (28), Волл (21 + 10 підбирань), М-ф Морріс (18 + 9 підбирань), Гортат (12 + 15 підбирань), Портер (8)

Атланта: Шредер (20), Ховард (20 + 12 підбирань), Миллсэп (16), Хардуэй (10), Мускала (10)

Торонто – Майамі 96:87 (25:27, 27:19, 23:26, 21:15)

Торонто: ДеРозан (34), Росс (20), Лоурі (13), Сиакам (8), Валанчюнас (5 + 11 підбирань)

Майамі: Уайтсайд (21 + 16 підбирань), Драгіч (17), Джонсон (16), Вінслоу (13), Джонсон (11)

Бруклін – Шарлотт 95:99 (23:23, 27:20, 20:30, 25:26)

Бруклін: Кілпатрік (19), Лопес (18), Богданович (14), Букер (12 + 13 підбирань), Холліс-Джефферсон (11)

Шарлотт: Уокер (30), Батюм (18), Хоуз (13), Зеллер (10), Камінські (8), Кідд-Гилкрист (6 + 10)

Чикаго – Нью-Йорк 104:117 (23:32, 34:24, 24:28, 23:33)

Чикаго: Уейд (35 + 10 підбирань), Батлер (26), Миротич (14), Гібсон (8), Макдермотт (6)

Нью-Йорк: Порзингис (27), Ентоні (25), (17), Ноа (16), Роуз (15 + 11 передач)

Мемфіс – Кліпперс 88:99 (20:23, 15:30, 22:23, 31:23)

Мемфіс: Конлі (30 + 10 передач), Марк Газоль (21), Рендолф (15 + 9 підбирань),Енніс (9 + 11 підбирань), Картер (5)

Кліпперс: Стать (27 + 11 передач), Гріффін (14 + 10 підбирань), Медик (12), Спейтс (9), Фелтон (8), Ріверс (8), Джордан (6 + 21 підбір)

Даллас – Портленд 95:105 (26:26, 26:29, 24:24, 19:26)

Даллас: Бареа (23), Барнс (17 + 10 підбирань), Вільямс (12), Сет Каррі (8), Межри (8)

Портленд: Лиллард (42), Пламли (19), Аміну (12 + 10 підбирань), Макколлум (9), Харклесс (9)

Юта – Сан-Антоніо 86:100 (17:27, 24:26, 25:29, 20:18)

Юта: Худ (18), Джонсон (14), Джордж Хілл (13), Экзам (7), Мак (7), Инглс (7)

Сан-Антоніо: Ленард (29 + 11 підбирань), Олдрідж (19), Міллс (16), Джинобили (9), По Газоль (8)

Лейкерс – Голден Стейт 117:97 (24:15, 41:34, 28:33, 24:15)

Лейкерс: Рендл (20 + 14 підбирань), Вільямс (20), Расселл (17), Янг (12), Інгрем (12), Ненсі (12)

Голден Стейт: Дюрант (27), Грін (16), Каррі (13 + 11 передач), Лівінгстон (11), Луні (11), Томпсон (10)