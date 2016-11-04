ФІБА допустила американську баскетболістку Мосс грати за Україну

Міжнародная федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) напередодні допустила американську баскетболістку Д’Андру Мосс до складу збірної України, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

ФІБА затвердив 28 жовтня список збірної України на матчі кваліфікації чемпіонату Європи проти збірних Німеччини та Сербії. Але у цьому списку фігурували 23 прізвища, Д’Андри Мосс серед них не було. Щодо цього гравця ФІБА затребував додаткові документи, які одразу ж були надані українською стороною. Напередодні менеджер збірних команд України Наталя Жержерунова написала листа до ФІБА з проханням надати офіційну відповідь щодо приналежності Д’Андри Мосс до національної збірної, оскільки ФБУ виконала усі запити ФІБА і вчасно надала усі документи.

"Було певне хвилювання. Адже час, що залишається до початку матчу з Німеччиною, невпинно спливає. І якби з боку ФІБА з’явився б ще один запит на будь-який документ, ми могли б просто не дочекатися вердикту Міжнародної федерації. Коли гравця натуралізують, триває його ретельна перевірка. Може в юності він грав за яку-небудь збірну, а ми про це не знаємо? ФІБА усе це перевіряє і виносить рішення, спираючись на документи. З відділу ліцензування і допуску гравців до змагань ФІБА 3 листопада надійшов офіційний лист затверджених гравців для участі у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2017 Україна – Німеччина. Вже у ньому було вказане прізвище Д’Андри Мосс", - відзначила Жержерунова.

Відтак, 19 листопада в Одесі відбудеться дебют цього гравця у складі збірної України - у кваліфікаційному матчі жіночого Євробаскету-2017 проти команди Німеччини.