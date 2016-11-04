"Клівленд" обіграв "Бостон" в самому результативному матчі дня НБА

У Національній баскетбольній асоціації в ніч на п'ятницю найрезультативнішим виявився матч між "Клівленд Кавальерс" і "Бостон Селтікс", в якому команди на двох набрали 250 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Клівленд" виграв матч з рахунком 128:122.

"Кавальерс" мали перевагу впродовж першої половини матчу, вигравши дві чверті з рахунком 36:25 і 32:26 - +17 очок за підсумками половини матчу. Після великої перерви, у третій чверті, "Клівленд" просто втримав перевагу - 32:32, а потім дозволив супернику скоротити різницю в рахунку майже до мінімуму, але не більше того - 28:39.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Леброн Джеймс, на рахунку якого 30 очок.

В ще одному матчі дня «Голден Стейт Ворріорз» на домашньому паркеті розгромив «Оклахому-Сіті Тандер» з рахунком 122:96. Найрезультативнішим гравцем матчу став легкий форвард переможців Кевін Дюрант, який раніше виступав за «Тандер», який набрав 39 очок

Орландо – Сакраменто 102:94 (23:29, 33:21, 28:28, 18:16)

Орландо: Фурньє (29), Ібака (17), Грін (15), Гордон (13 + 10 підбирань), Вучевич (10 + 9 підбирань)

Сакраменто: Казінс (33), Гей (16), Каспі (12), Маклемор (11), Лоусон (11)

Мілуокі – Індіана 125:107 (29:30, 34:27, 27:22, 35:28)

Мілуокі: Адетокумбо (27), Паркер (27), Монро (16 + 16 підбирань), Снелл (14), Брогдон (12)

Індіана: Джордж (23), Майлз (19), Тіг (16), Тернер (15), Янг (9), Брукс (8)

Міннесота – Денвер 99:102 (37:25, 24:30, 14:33, 24:14)

Міннесота: Таунс (32 + 14 підбирань), Віггінс (25), ЛаВин (14), Б`єліца (14 + 8 підбирань), Мухаммад (5)

Денвер: Галлінари (19), Чендлер (19), Нуркіч (18), Нельсон (14), Мудіай (12)

Клівленд – Бостон 128:122 (36:25, 32:26, 32:32, 28:39)

Клівленд: Джеймс (30 + 12 передач), Лав (26), Ірвінг (23), Томпсон (15 + 14 підбирань), Шамперт (15), Фрай (11)

Бостон: Томас (30), Бредлі (26 + 10 підбирань), Браун (19), Смарт (14), Зеллер (11 + 10 підбирань)

Голден Стейт – Оклахома-Сіті 122:96 (31:32, 37:11, 30:27, 24:26)

Голден Стейт: Дюрант (39), Каррі (21), Томпсон (18), Грін (9 + 10 підбирань), Пачулія (8 + 10 підбирань), Кларк (8)

Оклахома-Сіті: Оладіпо (21), Уестбрук (20 + 10 передач), Сабоніс (13), Адамс (11), Ловернь (8)