НБА. Українець Лень допоміг "Фініксу" здобути першу перемогу в сезоні (відео)

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень допоміг своїй команді здобути першу перемогу в сезоні Національної баскетбольної ліги (НБА).

"Фінікс" в овертаймі обіграв "Портленд Трэйл Блейзерс", а вихованець школи "Дніпра" набрав 18 очок, 6 підбирань і 3 блок-шота за 22 хвилини на майданчику. Це найкраща гра українця в нинішньому сезоні.

Таким чином, тепер у "Фінікса" в активі одна перемога при чотирьох поразках. Команда займає 13-е місце в Західній конференції, випереджаючи "Даллас" і "Нью-Орлеан", які в нинішньому регулярному чемпіонаті ще не вигравали.

В інших матчах відзначимо перші поразки в сезоні "Чикаго Буллс", "Атланти Хоукс" і "Лос-Анджелес Кліпперс". На даний момент зі стовідсотковим показником перемог йдуть лише діючий чемпіон ліги "Клівленд" і "Оклахома-Сіті".

Результати матчів:

Фінікс - Портленд - 118:115 OT (28:28, 29:25, 19:20, 27:30, 15:12)

Ф: Воррен (27 + 7 підбирань), Бледсоу (20 + 7 підбирань), Лень (18 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Найт (16), Букер (15);

П: Ліллард (27 + 5 підбирань + 5 передач), Макколлум (24), Кребб (14), Харклесс (13 + 5 підбирань), Леонард (12 + 5 підбирань), Тьорнер (11 + 10 підбирань).

Бостон - Чикаго - 107:100 (36:25, 19:27, 26:18, 26:30)

Б: Томас (23 + 10 передач), Джонсон (23 + 6 підбирань), Бредлі (13 + 5 підбирань), Зеллер (11), Краудер (10 + 5 підбирань);

Ч: Батлер (23 + 9 підбирань), Міротіч (17 + 6 підбирань), Вейд (15), Рондо (12 + 10 підбирань + 5 передач).

Атланта - Лейкерс - 116:123 (37:28, 23:23, 34:39, 22:33)

А: Ховард (31 + 11 підбирань), Хардвей (26), Шрьодер (11 + 6 передач), Бейзмор (11 + 6 передач), Хамфріс (11), Міллсеп (10 + 7 підбирань);

ЛАЛ: Расселл (23 + 8 переду), Вільямс (18), Янг (17), Кларксон (16), Ненсі (14 + 7 підбирань), Денг (13 + 10 підбирань).

Кліпперс - Оклахома-Сіті - 83:85 (24:23, 17:26, 25:16, 17:20)

ЛАК: Пол (15 + 11 підбирань + 9 передач), Гріффін (14 + 9 підбирань + 9 підбирань + 5 передач), Спейтс (14);

ОС: Вестбрук (35 + 6 підбирань + 5 передач).

Вашингтон - Торонто - 103:113 (29:27, 27:27, 19:30, 28:29)

В: Волл (33 + + 5 підбирань + 11 передач), Портер (23 + 13 підбирань), Біл (15), Гортат (15 + 10 підбирань);

Т: ДеРозан (40 + 5 підбирань + 5 передач), Лоурі (18), Росс (18), Валанчюнас (10 + 7 підбирань), Паттерсон (10).

Шарлотт - Філадельфія - 109:93 (26:26, 20:27, 39:20, 24:20)

Ш: Вокер (22 + 7 передач), Батюм (20 + 7 підбирань), Камінскі (14 + 5 підбирань), Зеллер (13), Вільямс (11 + 8 підбирань), Белінеллі (11);

Ф: Шаріч (14 + 7 підбирань), Ільясова (14), Окафор (12 + 5 підбирань), Хендерсон (11), Холмс (11), Родрігес (10 + 5 передач).

Бруклін - Детройт - 109:101 (38:30, 33:25, 21:26, 17:20)

Б: Лопес (34 + 11 підбирань), Кілпатрік (24 + 10 підбирань), Харріс (13), Богданович (11), Лін (10);

Д: Т. Харріс (23), Морріс (23), Колдуелл-Поуп (15 + 7 підбирань), Луер (11 + 7 підбирань), Удріх (10).

Нью-Йорк - Х'юстон - 99:118 (25:33, 26:35, 27:32, 21:18)

НЙ: Ентоні (21 + 7 підбирань), Роуз (16), Лі (16), Дженнінгс (12)

Х: Харден (30 + 6 підбирань + 15 передач), Гордон (21), Андерсон (16 + 9 підбирань).

Мемфіс - Нью-Орлеан - 89:83 OT (21:13, 20:35, 25:11, 9:16, 14:8)

М: Грін (21 + 6 підбирань), Конлі (20), Енніс (16 + 10 підбирань), Рендолф (10 + 11 підбирань);

Но: Стівенсон (21 + 6 передач), Геллоуей (18), Хилд (18), Девіс (10 + 7 підбирань).

Юта - Даллас - 97:81 (15:14, 26:19, 25:26, 31:22)

Ю: Хілл (25 + 6 підбирань), Худ (22 + 7 підбирань), Джонсон (13 + 5 підбирань), Гобер (12 + 12 підбирань), Екзам (10);

Д: Барнс (14), Вільямс (12 + 9 передач), Меттьюз (12).