Южненський "Хімік" взяв першу перемогу в Лізі чемпіонів ФІБА

Южненський "Хімік" здобув свою першу перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів ФІБА, обігравши сьогодні вдома італійську "Венецію". Матч завершився з рахунком 65:64.

Переможні очки для української команди приніс форвард В'ячеслав Петров, який набрав у сумі 19 балів. Після цього гості могли відігратися, але фінальний триочковий американського захисника "Венеції" Маркуса Хейнса мети не досяг.

Хімік (Україна) - Венеція (Італія) 65:64 (19:15, 14:14, 16:24, 16:11)

Х: Сміт (19 + 6 підбирань + 8 передач), Петров (19 + 7 підбирань), Антипов (10 + 6 підбирань), Рябчук (8).

Нагадаємо, раніше "Хімік" зазнав двох поразок у Лізі чемпіонів - від російського "Автодору" та французького "Ле Ману". На даний момент український клуб разом з ще трьома командами ділить у своїй групі 4-8 місця.

Наступний матч Ліги чемпіонів ФІБА "Хімік" проведе вдома, 8 листопада, проти фінської "Катайї".