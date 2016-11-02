НБА. "Сан-Антоніо" програв вперше в сезоні, "Клівленд" і "Голден Стейт" перемогли

Команда НБА "Сан-Антоніо Сперс" зазнала першої поразки в сезоні, програвши "Юта Джаз" з рахунком 91:106.

П'ятиразові чемпіони ліги провалили останню чверть матчу, в якій поступилися 13 очок. Крім того, причиною поразки стала нерезультативна гра лідерів команди, за винятком захисника Каваz Ленарда та форварда ЛаМаркуса Олдріджа.

Таким чином, лідером регулярного чемпіонату став "Клівленд Кавальєрс". Команда зі штату Огайо минулої ночі перемогла "Х'юстон Рокетс" з рахунком 128:120, здобувши четверту перемогу у чотирьох матчах.

Також стовідсотковий показник перемог мають "Чикаго" і Атланта" в Східній конференції, та "Кліпперс" і "Оклахома-Сіті" - у Західній.

Фаворит чемпіонату "Голден Стейт Уорріорс" також виграв свій останній матч. Цього разу підопічні Стіва Керра впоралися з "Портлендом" - 127:104.

Результати матчів:

Сан-Антоніо – Юта 91:106 (28:38, 22:16, 21:19, 20:33)

СА: Леонард (30 + 7 підбирань), Олдрідж (21)

Ю: Дж. Хілл (22 + 7 передач), Худ (19 + 5 підбирань), Лайлс (15 + 7 підбирань), Мак (14).

Клівленд – Х'юстон 128:120 (29:35, 34:24, 22:25, 43:36)

К: Ірвінг (32), Лав (24 + 5 підбирань), Джеймс (19 + 13 підбирань + 8 передач), Сміт (15), Данліві (11), Фрай (11)

Х: Харден (41 + 7 підбирань + 15 передач), Гордон (16), Нене (13 + 5 підбирань), Андерсон (12), Аріза (11).

Портленд – Голден Стейт 104:127 (25:34, 28:25, 20:41, 31:27)

П: Ліллард (31), Лейман (17), Макколлум (16), Тьорнер (14)

ГС: Каррі (28), Кларк (22), Дюрант (20 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Томпсон (14 + 5 підбирань), Ігуодала (11 + 5 підбирань + 5 передач).

Філадельфія – Орландо 101:103 (29:24, 28:19, 30:41, 14:19)

Ф: Томпсон (22 + 7 підбирань), Шаріч (21), Хендерсон (18), Ембіїд (18 + 10 підбирань), Родрігес (12 + 5 підбирань + 11 передач)

О: Вучевіч (24 + 14 підбирань), Ібака (21), Пейтон (18 + 10 передач), Фурньє (17 + 5 підбирань + 5 передач).

Індіана – Лейкерс 115:108 (27:18, 35:33, 22:28, 31:29)

І: Джордж (30 + 7 підбирань), Елліс (17), Майлз (16), Янг (14 + 6 підбирань)

ЛАЛ: Вільямс (19 + 5 передач), Кларксон (15), Расселл (11), Денг (10 + 6 підбирань).

Майамі – Сакраменто 108:96 OT (28:26, 26:24, 19:17, 18:24, 17:5)

М: Драгіч (25 + 8 підбирань + 8 передач), Джонсон (22), Вейтерс (20), Вайтсайд (14 + 11 підбирань), Беббіт (10)

З: Гей (30 + 12 підбирань), Казінс (30 + 7 підбирань), Аффлало (18).

Детройт - Нью-Йорк 102:89 (32:29, 32:26, 22:24, 16:10)

Д: Харріс (25 + 10 підбирань), Морріс (22), Колдвелл-Поуп (19), Сміт (10 + 8 передач)

НЙ: Ентоні (24), Роуз (19 + 5 підбирань), Порзінгіс (18 + 6 підбирань), Дженнінгс (12).

Нью-Орлеан - Мілуокі 113:117 (32:29, 22:34, 32:21, 27:33)

НО: Девіс (35 + 15 підбирань), Фрейзер (20 + 9 передач), Хілл (18 + 6 підбирань), Мур (17), Хілд (10)

М: Адетокумбо (24 + 10 підбирань + 7 передач), Паркер (21), Брогдон (14), Снелл (13 + 10 підбирань), Бізлі (12), Деллаведова (11 + 5 підбирань + 8 передач)

Міннесота – Мемфіс 116:80 (29:16, 33:20, 35:23, 19:21)

Мін: Лавін (31), Віггінс (17), Дьєнг (17 + 6 підбирань), Таунс (11 + 10 підбирань), Данн (10 + 6 передач)

Мем: Девіс (17 + 6 підбирань), Вільямс (14), Гаррісон (12 + 5 передач).