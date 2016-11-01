Українець Лень з "Фінікс Санс" стане вільним агентом у 2017 році

Український центровий команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Фінікс Санс" Олексій Лень після завершення сезону 2016/17 стане вільним агентом.

31 жовтня у клубів НБА завершився час для продовження контрактів з баскетболістами, обраних в першому раунді драфту 2013 року. Відповідно, "Фінікс" цією можливістю відносно Леня не скористався.

Читайте такожБоломбой став сьомим українцем, який зіграв у чемпіонаті НБАТаким чином, по завершенні сезону Лень стане необмежено або обмежено вільним агентом. У разі обмеженості, "Фінікс" зможе заблокувати перехід українця в інший клуб, якщо зможе запропонувати гравцеві такі ж фінансові умови за новим контрактом, як і конкуренти.

Нагадаємо, "Фінікс" обрав Олексія Леня під 5-м номером драфта НБА 2013 року. Нинішній сезон - останній для центрового за контрактом новачка, в ньому він заробить 4,823,621 долара.

Також додамо, що "Фінікс" провально розпочав новий сезон, зазнавши чотири поразки в перших чотирьох матчах. У свою чергу, Лень втратив місце в стартовій п'ятірці і набирає 7,5 очка і 5,0 підбирання в середньому за гру.