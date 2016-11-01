"Фінікс Санс" українця Леня вперше за 20 років почав сезон НБА з чотирьох поразок поспіль

У ніч на вівторок в Національній баскетбольній асоціації "Лос-Анджелес Кліпперс" приймав на своєму майданчику "Фінікс Санс" і обіграв команду українського легіонера Олексія Леня з перевагою у 18 очок - 116:98, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості на рівних провели першу чверть (24:24), але пступилися супернику у другій з дворазовою перевагою (24:12). Приблизно такою ж була і друга половина гри. Зігравши внічию у третій чверті 34:34, гості, які навіть не могли наблизитися до суперника, дозволили "Кліпперс" збільшити свою перевагу в заключній четвертій 12-хвилинці - 34:28.

Олексій Лень набрав у цьому матчі 13 очок та зробив 5 підбирань.

Таким чином, "Фінікс" зазнав четвертої поспіль поразки на старті нового сезону 2016/17 Національної баскетбольної асоціації.

Торонто – Денвер— 105:102 (33:24, 29:25, 26:35, 17:18)

Т: ДеРозан (33 + 5 підбирань), Лоурі (29 + 5 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення), Валанчюнас (12 + 9 підбирань), Керролл (10), Паттерсон (3 + 7 підбирань + 5 блок-шотів).

Д: Мудіай (16 + 6 підбирань), Бартон (16), Галлінарі (16), Нуркич (13 + 18 підбирань + 5 блок-шотів), Нельсон (13), Йокіч (12)

Бруклін – Чикаго— 88:118 (20:38, 24:27, 22:28, 22:25)

Б: Богданович (15), Лін (14 + 4 перехоплення), Лопес (13), Кілпатрік (13), Букер (5 + 8 підбирань)

Ч: Батлер (22 + 6 підбирань), Міротич (16 + 10 підбирань + 3 блок-шота), Кенан (15 + 6 передач), Гібсон (14 + 11 підбирань), Вейд (12 + 5 втрат), Макдермотт (12), Рондо (10)

Атланта – Сакраменто 106:95 (22:15, 31:29, 26:37, 27:14)

А: Ховард (18 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Шредер (17 + 5 передач), Корвер (17), Миллсеп (13 + 14 підбирань + 8 передач + 3 перехоплення), Бейзмор (11 + 3 перехоплення), (10)

З: Гей (22 + 5 передач), Казінс (14 + 12 підбирань), Барнс (14 + 5 підбирань), Маклемор (12), Аффлало (9), Лоусон (8 + 6 передач), Куфос (4 + 8 підбирань).

Кліпперс — Фінікс— 116:98 (24:24, 24:12, 34:34, 34:28)

К: Пол (24 + 5 підбирань + 8 передач), Гріффін (21 + 11 підбирань + 5 передач + 5 втрат), Джордан (19 + 11 підбирань), Кроуфорд (14), Медик (13),

Ф: Найт (18), Уоррен (15), Лень (13 + 5 підбирань), Бледсоу (12 + 8 підбирань + 5 передач)