Боломбой став сьомим українцем, який зіграв у чемпіонаті НБА

Форвард "Юти Джаз" Джоель Боломбой став сьомим представником України в історії, який зіграв у матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Минулої ночі 22-річний баскетболіст провів свій перший матч в "Юті". У поєдинку проти "Лос-Анджелес Кліпперс" (75:88) він провів на майданчику чотири хвилини, набравши за цей час 3 очки, 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Читайте такожУкраїнського баскетболіста Боломбоя в НБА порахували росіяниномРаніше в НБА виступили лише шість українців - Олександр Волков (1989-1992), Віталій Потапенко (1996-2007), Станіслав Медведенко (2000-2006), Олексій Печеров (2007-2010), Кирило Фесенко (2007-2012) і Олексій Лень (2013-...).

Нагадаємо, Джоель Боломбой народився в 1994-му році в Донецьку, його мати - росіянка, батько - конголезець. Через кілька років після народження сина сім'я емігрувала до США, де Боломбой почав займатися баскетболом.

У 2014-му році він висловив бажання виступати за збірну України. Боломбой приїжджав на навчально-тренувальний збір національної команди, брав участь у товариських матчах, але перед чемпіонатом світу отримав травму і втратив шанси зіграти на турнірі.

Минулого літа форвард був обраний під 52-м номером драфта НБА командою "Юта Джаз". Пізніше він підписав з клубом повноцінний контракт.