НБА. "Сан-Антоніо" виграв четвертий раз поспіль, "Фінікс" дав бій "Голден Стейт"

Команда "Сан-Антоніо Спьорс" минулої ночі здобула четверту поспіль перемогу в нинішньому сезоні і стала лідером регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Цього разу "Спьорс" перемогли "Майамі Хіт" з рахунком 106:99. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців знову став Кавай Ленард, який набрав 27 очок. Також відзначимо першу результативну гру в складі "Сан-Антоніо" новачка команди іспанця Пау Газоля - на його рахунку 20 очок і 11 підбирань.

В іншій грі віце-чемпіони НБА "Голден Стейт Ворріорс" не без проблем впоралися з одним з потенційних аутсайдерів ліги "Фініксом" - 106:100. Найкращим гравцем "Голден Стейт" став Кевін Дюрант, чия результативність знову виявилася вище, ніж у найкращого бомбардира "Уорріорс" минулих сезонів Стефена Каррі.

Зазначимо, що у складі "Фінікса" 19 хвилин на майданчику провів український центровий Олексій Лень - на його рахунку 6 очок, 8 підбирань і 3 блок-шота.

Результати матчів:

Майамі - Сан-Антоніо - 99:106 (19:24, 25:28, 28:25, 27:29)

М: Вайтсайд (27 + 15 підбирань + 4 блок-шота), Драгіч (25 + 5 передач), Вінслоу (18 + 5 підбирань), Джонсон (12)

СА: Леонард (27 + 6 передач), Газоль (20 + 11 підбирань), Міллс (18).

Фінікс - Голден Стейт - 100:106 (30:22, 27:33, 21:26, 22:25)

Ф: Воррен (26 + 6 підбирань), Бледсоу (21 + 5 підбирань + 6 передач) ... Лень (6 + 8 підборів + 3 блок-шота).

ГС: Дюрант (37 + 4 перехоплення), Каррі (28), Томпсон (14 + 6 підбирань).

Кліпперс - Юта 88:75 (19:22, 23:13, 27:21, 19:19)

ЛАК: Ріверс (19), Гріффін (18 + 10 підбирань), Кроуфорд (12)

Ю: Дж. Хілл (18), Экзам (10)... Боломбой (3)

Детройт - Мілуокі - 98:83 (24:21, 26:18, 25:26, 23:18)

Д: Колдуелл-Поуп (21 + 6 підбирань), Драммонд (20 + 23 підбирання), Харріс (16 + 5 підбирань), Сміт (11 + 7 передач), Морріс (11)

М: Адетокумбо (17 + 8 підбирань + 8 передач + 3 блок-шота), Паркер (13 + 6 підбирань), Монро (11 + 5 підбирань), Деллаведова (10 + 5 передач).

Оклахома-Сіті - Лейкерс - 113:96 (30:24, 28:22, 19:25, 36:25)

ОС: Вестбрук (33 + 12 підбирань + 16 передач), Оладіпо (20), Кантер (16 + 6 підбирань), Адамс (14 + 12 підбирань)

ЛАК: Расселл (20 + 5 підбирань + 5 передач), Рендл (20 + 9 підбирань), Янг (16), Кларксон (12 + 5 підбирань).

Мемфіс – Вашингтон - 112:103 OT (27:22, 31:32, 20:23, 22:23, 12:3)

М: Конлі (24 + 11 передач), Рендолф (22 + 8 підбирань), Марк Газоль (20 + 10 підбирань), Картер (18)

В: Волл (22 + 12 передач), Біл (14), Гортат (14 + 11 підбирань), Портер (13), Морріс (11 + 7 підбирань).

Х'юстон – Даллас - 93:92 (34:25, 29:28, 17:17, 13:22)

Х: Харден (28 + 8 підбирань + 7 передач), Гордон (14), Андерсон (14 + 12 підбирань), Нене (11)

Д: Меттьюз (25 + 5 підбирань), Бареа (18 + 5 передач), Вільямс (12), Барнс (10 + 5 підбирань).