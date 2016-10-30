Южненський "Хімік" продовжив переможну серію у баскетбольній Суперлізі

Южненський "Хімік" здобув сьому перемогу поспіль у чемпіонаті української баскетбольної Суперліги та повернувся на перше місце в турнірній таблиці не тільки за відсотку виграшів, але й за кількістю очок.

Сьогодні "біло-зелені" розгромили одного з аутсайдерів ліги "Кремінь" з рахунком 84:58. Найкращим гравцем зустрічі став важкий форвард "Хіміка" В'ячеслав Петров, який зробив дабл-дабл - 19 очок та 11 підбирань.

В іншому матчі дня одеська "Біпа" перемогла ще одного аутсайдера чемпіонату харківський "Політехнік" 83:71. Зазначимо, що за одеситів у цій зустрічі вперше зіграв новачок команди плеймейкер Артем Слипенчук, який розпочинав сезон в чемпіонаті Косово. На його рахунку 5 очок, 5 підбирань і 12 передач.

Хімік (Южне) - Кремінь (Кременчук) - 83:58 (23:20, 28:16, 12:16, 20:6)

Х: Петров (19 + 11 підбирань), Сміт (15 + 5 передач), Прокопенко (11 + 5 передач)

Кр: Тищенко (16 + 10 підбирань), Зозуля (10), Ясиненко (9).

Біпа (Одеса) - Політехнік (Харків) - 83:71 (13:14, 24:18, 23:19, 23:20)

Б: Фандерберк (23), Артамонов (12 + 5 підбирань + 8 передач), Жуковський (12 + 6 підбирань), Антонець (10), Челован (8 + 5 підбирань)

П: Козлов (19 + 6 передач), Рочняк (18 + 7 підбирань), Столікер (18 + 12 підбирань), Арабаджи (9 + 6 підбирань).

Турнірна таблиця:

1. Хімік - 14 (після 7 матчів);

2. Дніпро - 13 (7);

3. Кривбас - 13 (8);

4. Будівельник - 13 (8);

5. Запоріжжя - 12 (7);

6. Миколаїв - 12 (8);

7. Черкаські Мавпи - 11 (8);

8. Біпа - 9 (7);

9. Політехнік - 8 (7);

10. Кремень - 8 (7);

11. Волиньбаскет - 7 (6).