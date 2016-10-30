НБА. "Клівленд" та "Сан-Антоніо" продовжують йти без поразок, "Нью-Йорк" здобув першу перемогу

Фаворити сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Клівленд" і "Сан-Антоніо" провели минулої ночі чергові матчі регулярного чемпіонату, в яких здобули перемоги.

"Клівленд" переміг "Орландо" з рахунком 105:99, а лідери команди - ЛеБрон Джеймс, Кайрі Ірвінг і Кевін Лав - внесли приблизно однаковий внесок в успіх, набравши на трьох 62 очки.

"Сан-Антоніо", який грав без основного плеймейкера Тоні Паркера і захисника Ману Жинобілі, впорався з "Нью-Орлеаном". Як і в попередніх матчах, найрезультативнішим гравцем "Спьорс" став Кавай Леонард - цього разу він набрав 20 очок.

Також відзначимо успіх "Нью-Йорк Нікс", які перемогли вперше в сезоні. У матчі з "Мемфісом" кращим гравцем "Нікс" став латвійський бігмен Крістапс Порзингис, який набрав 21 очко та 6 підбирань.

Результати матчів:

Клівленд - Орландо 105:99 (33:29, 29:25, 18:17, 25:37)

К: Джеймс (23 + 6 підбирань + 9 передач), Ірвінг (20), Лав (19 + 5 підбирань), Сміт (16 + 5 підбирань)

О: Фурньє (22 + 5 передач), Ібака (19 + 7 підбирань), Огастін (13), Вучевіч (11 + 9 підбирань), Пейтон (10 + 5 передач), Грін (10 + 10 підбирань).

Сан-Антоніо - Нью Орлеан 98:79 (28:23, 27:22, 28:15, 15:19)

СА: Леонард (20), Міллс (18 + 5 передач), Олдрідж (12 + 6 підбирань), Сіммонс (11).

НО: Мур (18), Девіс (18 + 5 підбирань + 3 блок-шота).

Нью-Йорк Нікс - Мемфіс 111:104 (32:19, 25:30, 25:28, 29:27)

Н: Порзінгис (21 + 5 підбирань), Ентоні (20 + 6 підбирань + 5 передач), Лі (16), Роуз (13), О'куінн (11 + 6 підбирань).

М: Газоль (20 + 6 підбирань), Енніс (16), Мартін (13), Рендолф (13 + 9 підбирань), Конлі (11 + 5 підбирань + 5 передач), Грін (10 + 8 підбирань).

Філадельфія - Атланта 72:104 (24:29, 15:24, 19:21, 14:30)

Ф: Ембіїд (14), Родрігес (14 + 5 передач), Холмс (10 + 6 підбирань).

А: Міллсеп (17 + 4 передачі), Корвер (15), Мускала (14 + 5 підбирань), Шредер (11 + 11 передач), Сефолоша (11).

Шарлотт - Бостон 98:104 (19:28, 22:16, 31:26, 26:33)

Ш: Уокер (29), Батум (12 + 6 передач), Камінскі (11)

Б: Бредлі (31 + 11 підбирань + 4 передачі), Томас (24 + 7 передач), Хорфорд (14).

Чикаго - Індіана 118:101 (24:20, 38:21, 30:26, 26:34)

Ч: Макдермотт (23), Батлер (16 + 5 підбирань), Вейд (14 + 5 підбирань), Лопес (12 + 6 підбирань), Гібсон (12 + 8 підбирань), Кенаан (11)

І: Джордж (20), Тернер (20 + 3 блок-шота), Джо Янг (11), Робінсон (11), Таддеус Янг (10 + 5 підбирань).

Мілуокі - Бруклін 110:108 (24:18, 22:23, 34:32, 30:35)

М: Вон (22), Адетокунбо (21 + 11 підбирань), Паркер (14 + 8 підбирань), Деллаведова (14 + 9 передач), Монро (11)

Б: Богдановіч (26 + 8 підбирань), Кілпатрік (15), Скола (14 + 8 підбирань), Букер (14 + 14 підбирань), Лін (12 + 10 передач).

Денвер - Портленд 113:115 ОТ (28:33, 26:29, 34:19, 16:23, 9:11)

Д: Йокіч (23 + 17 підбирань), Мудіай (21 + 7 підбирань + 5 втрат), Галлінари (17 + 5 підбирань), Бартон (16 + 6 підбирань), Нуркіч (12 + 9 підбирань), Чендлер (11 + 7 підбирань)

П: Ліллард (37 + 5 підбирань + 7 передач), Макколум (23 + 10 підбирань), Пламлі (13 + 5 передач), Кребб (12 + 4 передачі), Тьорнер (11).

Сакраменто - Міннесота 106:103 (25:34, 29:31, 31:12, 21:26)

З: Казінс (29 + 7 підбирань + 4 передачі), Гей (28 + 5 підбирань), Маклемор (13), Барнс (12 + 5 підбирань + 9 передач)

М: Віггінс (29), Лавін (21 + 5 підбирань), Таунс (15 + 6 підбирань + 4 передачі), Дьєнг (14 + 13 підбирань).