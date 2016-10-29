"Будівельник" виграв у "Дніпра" і став лідером баскетбольної Суперліги

У Києві завершився центральний матч туру чемпіонату України з баскетболу, в якому "Будівельник" приймав на своєму майданчику "Дніпро" і здобув важку перемогу.

Матч завершився з рахунком 75:74.

Гра у столичному Палаці спорту проходила в рівній і впертій боротьбі. Перша чверть завершилася внічию (16:16), у другій столична команда дозволила гостям створити перевагу в 3 очки - 18:21, але, після великої перерви кияни тільки вигравали - 23:22 і 18:15.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Будівельника" став Михайло Анісімов, на рахунку якого 23 очка та 6 підбирань.

В іншому матчі дня "Черкаські Мавпи" на своєму майданчику програли БК "Запоріжжя" - 65:77.

Відзначимо також, що напередодні "Біпа" обіграла "Кремінь" - 76:70, а "Хімік" був значно сильніший "Політехніка" - 89:63.

Таким чином, "Будівельник" став лідером турнірної таблиці Суперліги - 7 перемог/3 поразки - 17 очок, на другому місці - "Хімік" (Южний) - 8/0, 16, на третьому - "Дніпро" - 7/2, 16.