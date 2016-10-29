Гравець "Нью-Орлеана" Девіс встановив рекорд НБА у програному матчі "Голден Стейт"

Лідер Нью-Орлеана Ентоні Девіс провів другий поспіль видатний матч, але його зусиль не вистачило для перемоги над " Голден Стейт (114:122), повідомляє SportArena.

Нью-Орлеан, незважаючи на 95 очок і 45 підбирань Ентоні Девіса в двох стартових матчах на своєму полі, поки не має в своєму активі перемог. З "Голден Стейт" впоратися не вдалося вже в дев'ятий раз поспіль у рідних стінах, хоча мало не поодинці Девіс бився з головним фаворитом чемпіонату.

Провальною видалася перша чверть, після якої Воїни більше не віддавали лідерство, що доходило до 16 очок. Пелікани реалізували всього 33% з гри, а Кевін Дюрант, Клей Томпсон і Заза Пачулія оформили відрив в 11 балів за підсумками першої чверті. Рівна гра була у другій і третій 12-хвилинках, але після великої перерви якраз своє слово сказав Стефен Каррі, невдало відігравши першу чверть. MVP минулого сезону видав індивідуальний ривок 8-0, а всього за третій відрізок матчу набрав 13 очок. Наприкінці Голден Стейт хоч і розтринькали перевагу в 16 балів, але чітко контролювали достатню перевагу, не дозволяючи створити нервову кінцівку.

Ентоні Девіс набрав 45 очок, зібрав 17 підбирань, віддав 3 передачі та скоїв 2 перехоплення та 2 блок-шота. Треба сказати, що його сумарні 95 очок після двох стартових матчів є новим рекордом НБА. Попереднє найкраще досягнення належало Майклу Джордану, який у сезоні 1986/1987 набрав 91 бал.

Торонто - Клівленд - 91:94

Бруклін - Індіана - 103:94

Детройт - Орландо - 108:82

Оклахома - Фінікс 113:110

Майамі - Шарлотт - 91:97