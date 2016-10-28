"Лос-Анджелес" обіграв "Портленд" в самому результативному матчі дня НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" виграв в гостях у "Портленд Трейл Блейзерс" в самому результативному матчі в ніч на п'ятницю Національної баскетбольної асоціації - 114:106, повідомляє офіційний сайт ліги.

У першій половині "Лейкерс" виграв обидві чверті - стартову з мінімальною преевагою 28:27, а другу з більш солідною "+8" - 30:22. Після великої перерви, у третій чверті "Портленд" відігрався і вирівняв рахунок (33:24), але в заключній 12-хвилинці знову дозволив супернику вийти вперед - 24:32.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Кріс Пол (27 очок + 5 підбирань + 5 передач).

Атланта – Вашингтон— 114:99 (29:27, 28:29, 24:24, 33:19)

А: Міллсеп (28 + 7 підбирань + 6 передач), Хардуей (21), Шредер (14), Сефолоша (13 + 7 підбирань + 5 передач + 5 перехоплень), Ховард (11 + 18 підбирань), Мускала (9)

В: Морріс (22), Бив (13), Волл (12 + 10 передач + 5 втрат), Портер (10 + 6 підбирань), Ніколсон (9 + 7 підбирань), Гортат (4 + 11 підбирань)

Чикаго – Бостон— 105:99 (30:20, 27:29, 22:24, 26:26)

Ч: Батлер (24 + 7 підбирань), Вейд (22 + 6 підбирань + 5 передач), Міротіч (15 + 9 поборів), Гібсон (18 + 10 підбирань), Лопес (8 + 8 підбирань), Рондо (4 + 6 підбирань + 9 передач).

Б: Томас (25 + 5 втрат), Бредлі (16 + 6 підбирань + 5 передач), Краудер (14 + 6 підбирань), Хорфорд (11 + 7 підбирань + 5 передач).

Сакраменто – Сан-Антоніо— 94:102 (29:27, 28:26, 14:23, 23:26)

З: Казінс (37 + 16 підбирань), Гей (17 + 7 підбирань), Маклемор (10), Куфос (8 + 7 підбирань), Лоусон (7 + 9 передач)

САС: Ленард (30 + 5 передач + 5 перехоплень), Олдрідж (16), Дедмон (12 + 7 підбирань), Лі (12 + 5 підбирань)

Портленд – Кліпперс— 106:114 (27:28, 22:30, 33:24, 24:32)

П: Ліллард (29 + 11 підбирань), Харклес (23 + 7 підбирань), Пламлі (17 + 8 підбирань + 3 блок-шота), МакКаллум (16 + 3 перехоплення), Кребб (10)

ЛАК: Пол (27 + 5 підбирань + 5 передач), Гріффін (27 + 13 підбирань + 3 перехоплення), Кроуфорд (15 + 4 перехоплення), Спейтс (15), Джордан (6 + 12 підбирань)