Українець Лень розпочав новий сезон в НБА з поразки від "Сакраменто"

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень провів свій перший матч в новому сезоні НБА.

У грі проти "Сакраменто Кінгз" українець вийшов на майданчик з лави запасних і набрав за 24 хвилини 8 очок, 7 підбирань, 2 передачі, перехоплення і втрату. Його команда поступилася з рахунком 94:113.

В інших матчах зазначимо досягнення гравців "Торонто Репторс" Демарра ДеРозана і Йонаса Валанчюнаса, які набрали в переможному матчі з "Детройт Пістонс" (109:91) 40 і 32 очки, відповідно.

Крім того, центровий "Нью-Орлеан Пеліканса" Ентоні Девіс у матчі проти "Денвер Наггетс" (102:107) відзначився 50 очками. Раніше лише трьом гравцям в історії НБА вдавалося набрати 50 або більше очок у першій грі сезону, причому двічі це був легендарний захисник "Чикаго Буллс" Майкл Джордан.

Результати матчів:

Фінікс - Сакраменто - 94:113 (19:30, 19:27, 29:27, 27:29)

Ф: Букер (18), Бледсоу (16 + 5 підбирань + 6 передач), Воррен (14 + 5 підбирань), Бендер (10)... Лень (8 + 7 підбирань)

З: Казінс (24 + 6 підбирань), Гей (22), Барнс (14 + 7 підбирань), Темпл (12).

Торонто - Детройт - 109:91 (33:23, 25:23, 28:25, 23:20)

Т: ДеРозан (40), Валанчюнас (32 + 11 підбирань), Лоурі (10 + 8 передач + 5 підбирань)

Д: Харріс (22 + 5 підбирань), Морріс (17 + 9 підбирань), Драммонд (16 + 6 підбирань).

Нью-Орлеан - Денвер - 102:107 (24:30, 24:30, 29:25, 25:22)

НО: Девіс (50 + 16 підбирань + 7 перехоплень + 4 блок-шота), Фрейзер (15 + 5 підбирань + 11 передач), Мур (10)

Д: Нуркіч (23 + 9 підбирань), Бартон (22 + 5 підбирань), Галлінарі (15), Чендлер (12 + 7 підбирань), Мудіай (11 + 7 підбирань).

Бостон - Бруклін - 122:117 (33:31, 31:27, 33:23, 25:36)

Бос: Томас (25 + 6 підбирань + 9 передач), Краудер (21 + 5 підбирань), Бредлі (17 + 9 підбирань + 5 передач), Зеллер (13), Хорфорд (11 + 5 підбирань + 6 передач + 4 блок-шота)

Бр: Богдановіч (21 + 5 підбирань), Хемілтон (19 + 10 підбирань), Лін (18), Харріс (16), Кілпатрік (13), Букер (8 + 7 підбирань + 5 передач).

Орландо - Майамі 96:108 (27:23, 26:27, 16:30, 27:28)

О: Фурньє (20), Вучевіч (17 + 14 підбирань), Пейтон (16 + 5 передач), Ібака (14 + 7 підбирань), Гордон (12)

М: Вайтсайд (18 + 14 підбирань + 4 блок-шота), Драгіч (16 + 6 підбирань + 6 передач), Вінслоу (15 + 8 підбирань), Джонсон (15 + 6 підбирань), Дж. Джонсон (11 + 6 передач), Рід (10 + 6 підбирань)

Індіана - Даллас - 130:121 ОТ (33:21, 26:31, 35:33, 21:30, 15:6)

І: Тернер (30 + 16 підбирань + 4 блок-шота), Джордж (25 + 8 підбирань + 6 передач), Тіг (20 + 8 передач), Елліс (19 + 7 підбирань + 7 передач)

Д: Вільям (25 + 7 передач), Новіцкі (22 + 8 підбирань), Бареа (22 + 6 передач), Барнс (19 + 9 підбирань), Меттьюз (13 + 5 підбирань).

Філадельфія - Оклахома-Сіті - 97:103 (24:23, 27:28, 24:18, 22:34)

Ф: Ембіїд (20 + 7 підбирань), Стаускас (13), Родрігес (12 + 9 передач), Ковінгтон (10 + 5 підбирань), Грант (10)

ОС: Вестбрук (32 + 12 підбирань + 9 передач), Кантер (17 + 12 підбирань), Адамс (16 + 5 підбирань), Оладіпо (10), Ільясова (10).

Мілуокі - Шарлотт - 96:107 (24:32, 17:24, 25:27, 30:24)

М: Адетокумбо (31 + 9 підбирань + 5 передач), Монро (14 + 10 підбирань), Паркер (13 + 6 підбирань), Деллаведова (11)

Ш: Кідд-Гілкріст (23 + 14 підбирань), Вокер (17 + 8 передач), Зеллер (15), Хібберт (15 + 9 підбирань + 5 блок-шотів), М. Вільямс (13 + 10 підбирань).

Мемфіс - Міннесота - 102:98 (29:32, 21:27, 26:16, 26:23)

Мем: Конлі (24), Рендольф (19 + 11 підбирань), Марк Газоль (18 + 4 блок-шота), Енніс (15 + 6 підбирань), Грін (12 + 7 підбирань)

Мін: Віггінс (25 + 7 підбирань), Таунс (21 + 5 передач), ЛаВін (19), Дьєнг (12 + 14 підбирань).

Лейкерс - Х'юстон - 120:114 (38:38, 25:33, 27:24, 30:18)

ЛАЛ: Кларксон (25), Расселл (20), Рендл (18 + 7 підбирань + 6 передач), Мозгов (12 + 8 підбирань), Вільям (12)

Х: Харден (34 + 8 підбирань + 17 передач), Гордон (19 + 5 підбирань), Капела (16 + 9 підбирань), Андерсон (14 + 6 підбирань), Макденіелс (11).