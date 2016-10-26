Новий чемпіонат НБА відкрився сенсаційною поразкою "Голден Стейт" від "Сан-Антоніо"

Сьогодні вранці у Національній баскетбольній асоціації (НБА) завершився перший ігровий день регулярного чемпіонату в сезоні 2016/17.

Головною подією дня стало домашнє розгромну поразку віце-чемпіона НБА і фаворита нинішнього чемпіонату "Голден Стейт Уорріорс" від "Сан-Антоніо Спьорс" з рахунком 100:129. Найкращим гравцем матчу став лідер техассцев Кавай Ленард, набрав 35 очок.

При цьому чинний чемпіон НБА "Клівленд Кавальєрс" розгромив "Нью-Йорк" 117:88, а лідер команди зі штату Огайо ЛеБрон Джеймс зробив першим баскетболістом за 30 років, якому в перший ігровий день сезону вдалося зробити тріпл-дабл.

Ще в одному матчі "Юта" поступилася "Портленду". Уродженець України Джоель Боломбой, влітку став новачком "Юти", на майданчик не виходив.

Голден Стейт – Сан-Антоніо - 100:129 (20:31, 26:33, 31:33, 23:32)

ГС: Дюрант (27 + 10 підбирань), Каррі (26), Грін (18 + 12 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Томпсон (11);

СА: Ленард (35 + 5 перехоплень), Олдрідж (26 + 14 підбирань), Сіммонс (20), Міллс (11), Джинобілі (10).

Клівленд – Нью-Йорк - 117:88 (28:18, 20:27, 34:19, 35:24)

К: Ірвінг (29), Лав (23 + 12 підбирань), Джеймс (19 + 11 підбирань + 14 передач), Джефферсон (13)

НЙ: Ентоні (19), Роуз (17), Порзінгіс (16 + 7 підбирань).

Портленд – Юта - 113:104 (26:26, 28:20, 23:37, 36:21)

П: Ліллард (39 + 9 підбирань + 6 передач), Макколлум (25), Кребб (18), Вонлє (11).

Ю: Джонсон (29), Худ (26), Дж. Хілл (19 + 6 передач), Гобер (12 + 14 підбирань).