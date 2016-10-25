Букмекери вважають "Голден Стейт" явним фаворитом нового чемпіонату НБА

Команда "Голден Стейт Уорріорс" вважається фаворитом нового сезону у Національній баскетбольній асоціації (НБА), який стартує сьогодні вночі.

На перемогу в чемпіонаті фіналістів НБА минулого сезону приймаються ставки з коефіцієнтами до 1,8.

Далі у рейтингу букмекерів слідують діючий чемпіон НБА "Клівленд Кавальєрс" (4,33), "Сан-Антоніо Сперс" (9,33), "Бостон Селтікс" (23,33), "Лос-Анджелес Кліпперс" (27,00).

"Юта Джаз", за яку виступає українець Джоель Боломбой, ділить з "Мемфіс Грізліс" 13-14 місце в рейтингу з середнім коефіцієнтом 74,33. "Фінікс Санс" Олексія Леня знаходиться на 29-му місці з котируваннями до 501,0.

Додамо, що в перший день сезону НБА відбудуться три гри - "Клівленд" зіграє з "Нью-Йорком", "Портленд" - з "Ютою", а "Голден Стейт" - з "Сан-Антоніо".