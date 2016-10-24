Слем-данк захисника "Фінікса" визнаний найкращим моментом передсезонних матчів НБА (відео)
23:33, 24 жовтня 2016Баскетбол
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Арчі Гудвін відзначився яскравим влучанням в гостьовому матчі проти "Юти Джаз".
Гудвін став автором найкрасивішого моменту передсезонних матчів / USA Today Sports
Слем-данк захисника "Фінікс Санс" Арчі Гудвіна визнаний найяскравішим моментом передсезонних матчів НБА, які тривали з 1 по 21 жовтня.
Епізод трапився під час гри "Фінікса" проти "Юти", де вперше один проти одного зіграли два українських гравця НБА Олексій Лень і Джоель Боломбой.
На другому місці видеорейтинга - потрапляння новачка ліги Патріка Маккоу з "Голден Стейт Уорріорс", на третьому - переможний кидок захисника "Кліпперс" Джамала Кроуфорда через руки супротивника.
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