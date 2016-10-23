"Дніпро" повернувся на друге місце в чемпіонаті баскетбольної Суперліги

Баскетбольний клуб "Дніпро" повернувся на друге місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату української Суперліги. Це сталося після перемоги дніпрян в домашньому матчі над МБК "Миколаїв" з рахунком 88:69.

Гості претендували на перемогу більшу частину матчу, але в останній чверті команда Дениса Журавльова обіграла суперника з різницею в 17 очок і зняла питання про переможця зустрічі. Найкращим гравцем зустрічі став кандидат в національну збірну України Станіслав Тимофеєнко, який зробив дабл-дабл - 23 очки і 17 підбирань.

В іншому матчі дня також зустрічалися команди з лідируючої групи чемпіонату - тут "Кривбас" на виїзді переміг "Запоріжжя" з рахунком 59:58.

Таким чином, лідером чемпіонату залишається южненський "Хімік", який виграв усі сім матчів українського сезону (7/0). Далі за відсотком набраних перемог слідують "Дніпро" (6/1), БК "Запоріжжя" (5/2), "Будівельник" (5/3), "Кривбас" (5/3).

Дніпро – МБК Миколаїв - 88:69 (21:21, 14:14, 22:20, 31:14)

Д: Тимофєєнко (23 + 17 підбирань + 7 передач), Загреба (13 + 8 підбирань), Ревзін (13 + 8 підбирань), Закурдаев (11 + 4 передачі), Мішула (9 + 5 підбирань + 5 передач)

Н: Онуфрієв (22 + 6 підбирань), Мусієнко (12 + 6 підбирань), Кушніров (10 + 8 підбирань), Швець (8 + 8 підбирань), Іванов (8).

БК Запоріжжя - Кривбас - 58:59 (16:16, 23:19, 4:17, 15:7)

З: Конате (11), Овдєєнко (10), Рибалко (9), Камусаки (8), Кондраков (8 + 5 підбирань);

К: Тихонов (18 + 6 підбирань), Попов (10 + 6 підбирань).