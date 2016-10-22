Баскетбольний уболівальник із Запоріжжя потрапив у кільце з центру майданчика і заробив 2 тисячі гривень (відео)
12:58, 22 жовтня 2016Баскетбол
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Щасливчиком виявився вболівальник Віталій Бондаренко
fbu.ua
Баскетбольний уболівальник в Запоріжжі потрапив м'ячем у кільце після кидка з центру майданчика і заробив грошовий приз, повідомляє "Баскетбол України".
У перерві матчу чемпіонату української Суперліги "Запоріжжя" - "Миколаїв" Віталій Бондаренко точним кидком заробив 2000 гривень від Федерації баскетболу України, яка є ініціатором подібних конкурсів.
Щасливчик розповів про те, що є вболівальником БК "Запоріжжя" і регулярно відвідує матчі команди.
Матч "Запоріжжя" - "Миколаїв", що відбувся напередодні, завершився з рахунком 88:84 на користь господарів майданчика.
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