Баскетбольний уболівальник із Запоріжжя потрапив у кільце з центру майданчика і заробив 2 тисячі гривень (відео)

Баскетбольний уболівальник в Запоріжжі потрапив м'ячем у кільце після кидка з центру майданчика і заробив грошовий приз, повідомляє "Баскетбол України".

У перерві матчу чемпіонату української Суперліги "Запоріжжя" - "Миколаїв" Віталій Бондаренко точним кидком заробив 2000 гривень від Федерації баскетболу України, яка є ініціатором подібних конкурсів.

Щасливчик розповів про те, що є вболівальником БК "Запоріжжя" і регулярно відвідує матчі команди.

Матч "Запоріжжя" - "Миколаїв", що відбувся напередодні, завершився з рахунком 88:84 на користь господарів майданчика.