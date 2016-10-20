Київський "Будівельник" вперше в сезоні очолив турнірну таблицю української Суперліги

Київський "Будівельник" вперше в сезоні очолив турнірну таблицю української баскетбольної Суперліги за кількістю набраних очок.

Сьогодні команда Євгена Мурзіна перемогла на виїзді одного з аутсайдерів чемпіонату "Кремінь" з рахунком 88:68. Кращими гравцями у складі "будівельників" стали гравці передньої лінії - Келвін Годфрі і Михайло Анісімов, які набрали на двох 34 очки.

В іншій зустрічі дня харківський "Політехнік" сенсаційно обіграв "Черкаські Мавпи", здобувши свою першу перемогу в сезоні. Успіх харків'янам принесла хороша реалізація триочкових кидків, яка склала 50%.

Таким чином, на даний момент "Будівельник", набравши 13 очок, є лідером чемпіонату. Втім, за відсотком перемог кияни залишаються лише шостими, а кращою командою ліги залишається "Хімік", який виграв всі свої шість матчів Суперліги.

Політехнік (Харків) — Черкаські Мавпи - 83:68 (17:20, 18:13, 23:17, 25:18)

П: Арабаджи (20 + 6 підбирань), Козлов (19 + 7 передач), Рочняк (17), Бест (13)

ЧС: Девіс (15 + 8 підбирань), Сізов (13 + 6 підбирань), Кальніченко (8), Чумаков (8 + 6 підбирань).

Кремінь (Кременчук) - Будівельник (Київ) - 68:88 (19:24, 16:28, 29:16, 4:20)

До: Балашов (14), Малиш (13 + 5 підбирань), Байда (10 + 5 підбирань), Вудсон (9 + 6 передач), Хамзаев (9)

Б: Годфрі (18 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Анісімов (16 + 6 підбирань), Дроздов (10), Отверченко (9 + 4 передачі), Луценко (8).

Біпа (Одеса) - Волиньбаскет (Луцьк) - 78:59 (24:15, 17:14, 18:17, 19:13)

Б: Артамонов (25 + 10 передач + 4 втрати), Фандерберк (23 + 4 передачі), Балашов (8)

В: Фурс (17), Чемякін (11 + 10 підбирань), Федчук (10 + 4 передачі).