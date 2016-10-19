"Хімік" програв перший матч баскетбольної Ліги чемпіонів російському "Автодору"

У Южне (Одеська обл.) завершився матч 1-го туру групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів ФІБА-Європа, в якому "Хімік" приймав російський "Автодор" із Саратова і програв з рахунком 77:80, повідомляє офіційний сайт змагань.

Російський клуб в самому початку гри заволодів перевагою і виграв першу чверть з рахунком 14:24. Прийти в себе южненці змогли лише в другій чверті, яку провели майже на рівних із суперником. Тим не менше, і тут суперник зумів виграти відрізок з мінімальною перевагою в 1 очко - 18:19. Загальна перевага росіян досягла 11 очок.

Після великої перерви господарі майданчика зуміли перехопити ініціативу і по ходу матчу скорочували перевагу гостей до 2 очок. Але вирівняти ситуацію або вийти вперед "Хіміку" так і не вдалося. 27:23 і 18:14 - перемоги в двох чвертях. яких не вистачило для загального успіху в матчі.

Найрезультативнішим гравцем у складі господарів у цьому матчі став американський легіонер захисник Джеймі Сміт, на рахунку якого 28 очок.