"Будівельник" ледь сенсаційно не програв аутсайдеру баскетбольної Суперліги

Київський "Будівельник" переміг харківський "Політехнік" в єдиному сьогоднішньому матчі в українській баскетбольній Суперлізі. Поєдинок у спорткомплексі університету ХПІ завершився на користь столичної команди 82:73.

Примітно, що протягом останньої чверті "Політехнік", який до цього не виграв жодного матчу в чемпіонаті, кілька разів наближався до "Будівельника" на відстань одного точного кидка. Проте вийти вперед харків'яни так і не змогли.

Політехнік (Харків) - Будівельник (Київ) - 73:82 (13:17, 21:29, 24:17, 15:19)

П: Арабаджи (19 + 5 підбирань), Бест (12), Козлов (12), Сайнієв (8 + 9 підбирань + 4 передачі), Рочняк (8 + 13 підбирань + 4 передачі)

Б: Дугат (17), Дроздов (12 + 8 підбирань), Годфрі (13 + 9 підбирань), Буцький (10), Анісімов (10).

Перемога над "Політехніком" стала для "Будівельника" четвертою у чемпіонаті, завдяки чому столична команда за відсотком виграшів піднялася на шосте місце. У той же час за кількістю набраних очок кияни вийшли вже на другу позицію, поступаючись лише южненському "Хіміку".

"Політехнік", програвши шосту гру поспіль, залишається єдиною командою Суперліги, яка ще не перемагала в нинішньому сезоні.