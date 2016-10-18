Український баскетболіст Кравцов став гравцем іспанської "Валенсії"

Український баскетболистя В'ячеслав Кравцов підписав контракт з "Валенсією", повідомляє офіційний сайт клубу.

Кравцов підписав контракт до кінця сезону 2016/17.

29-річний уродженець Одеси проведе другий сезон поспіль у чемпіонаті Іспанії. У чемпіонаті 2015/16 він грав за "Сарагосу". У попередній команді в середньому він набирав 11,1 очок, 6,5 підбирань і 1,9 блоків в Єврокубку і 8,4 очка, 5,4 підбирань і 1,4 блоків у 21 грі в чемпіонаті Іспанії.

Його нинішній клуб йде на 5-м місці в чемпіонаті Іспанії. На рахунку "Валенсії" 2 перемоги при 1 поразці. В Єврокубку "Валенсія" виграла матч 1-го туру у німецького "Ратіофарма" з рахунком 95:58.

Кравцов два сезони провів в НБА - "Детройт Пистонз" (2012/13) і "Фінікс Санз" (2013/14). До цього він протягом шести сезонів виступав в українських клубах БК "Київ" (2006-2010) і "Донецьк" (2010-2012).

У сезоні-2014/15 грав у московському ЦСКА.