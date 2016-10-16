"Кривбас", "Миколаїв" і "Запоріжжя" зміцнили позиції нагорі чемпіонату Суперліги

Криворізький "Кривбас", МБК "Миколаїв" і БК "Запоріжжя" здобули свої четверті перемоги в чемпіонаті української баскетбольної Суперліги.

"Кривбас" і "Запоріжжя" легко впоралися з "Політехніком" і "Волыньбаскетом", відповідно. У той же час "Миколаїв" дотиснув "Кремінь" лише в заключному відрізку матчу, коли зробив ривок 11:0.

Таким чином, після сьогоднішнього туру "Запоріжжя", "Кривбас" та "Миколаїв" займають місця з третього по п'яте в турнірній таблиці Суперліги. Вище знаходяться лише южненський "Хімік" і "Дніпро".

"Політехнік", "Волиньбаскет" і "Кремінь", навпаки, займають місця в нижній трійці турнірної таблиці.

Кривбас (Кривий Ріг) – Політехнік (Харків) – 89:60 (23:11, 20:14, 26:28, 20:7)

Кр: Шундель (19), Тихонов (18 + 5 підбирань), Бояркін (13 + 10 передач + 5 перехоплень), Вільховецький (12 + 4 перехоплення), Глєбов (10 + 5 підбирань)

П: Арабаджи (14 + 8 підбирань), Бест (13 + 8 підбирань), Рочняк (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Столикер (9 + 5 підбирань).

БК Запоріжжя - Волиньбаскет (Луцьк) - 81:63 (12:18, 29:19, 14:13, 26:13)

З: Конате (27 + 8 підбирань), Буренко (20 + 6 підбирань + 5 передач), Рибалко (17), Змитрович (8)

В: Чемякін (21 + 13 підбирань), Алфьоров (15 + 6 підбирань), Рудаков (10).

МБК Миколаїв - Кремінь (Кременчук) - 87:78 (17:13, 25:25, 23:23, 22:17)

Н: Кушніров (23 + 16 підбирань + 4 втрати), Горбатюк (11 + 5 підбирань), Онуфрієв (11), Швець (10), Хохоник (8 + 7 передач)

Кр: Вудсон (16), Шостуха (15 + 5 передач), Луговцов (13), Тищенко (13 + 10 підбирань), Балашов (9), Хамзаєв (8).