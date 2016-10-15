Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала "срібло" чемпіонату світу

Жіноча збірна України поступилася команді Чехії в фіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 з рахунком 11:21 й завоювала срібні нагороди, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.



Матч проходив у рівній і впертій боротьбі протягом 6 хвилин, після чого суперниці зуміли піти у відрив.

У першій атаці матчу Спітковська успішно зіграла на підбиранні й відкрила рахунок. Стартові хвилини суперники обмінювалися результативними атаками. До кінця третьої хвилини гри наші суперниці мали одне очко переваги – 3:4.

Влучання Зарицької та двоочковий Горобець вивели Україну вперед на четвертій хвилині гри. До середини ігрового часу українки були попереду – 8:7. У суперниць пройшли двоочковий зі штрафним, українки відстали на два очка.

Після шести хвилин гри Чехія збільшила перевагу до 5 очок. За три хвилини до кінця перевага суперниць стала суттєвою – 9:18. Відіграти таке відставання нашим дівчатам забракло сил. Чехія перемогла – 21:11.

Раніше, на стадії плей-оф наші дівчата впевнено перемогли у чвертьфіналі Францію – 21:10, а потім здолали в півфіналі Іспанію – 19:15.

Таким чином, збірна України посіла 2-ге місце на турнірі й завоювала срібні медалі.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 відбувався на цьому тижні в Китаї.