Українці Лень і Боломбой вперше зіграли в НБА один проти одного

Кандидати до національної збірної України Олексій Лень і Джоель Боломбой вперше зустрілися на одному майданчику, граючи в передсезонному матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У Солт-Лейк Сіті "Фінікс Санс" Леня зміг перемогти "Юту Джаз" Боломбоя з рахунком 111:110, програючи по ходу матчу з різницею в 29 очок. Обидва гравця видали свої найкращі виступи під час передсезонного періоду.

Олексій Лень за 20 хвилин у грі набрав 15 очок і 7 підбирань, залишивши майданчик завчасно за перебір персональних фолів. Боломбой провів у цій зустрічі 26 хвилин, набравши 12 очок і 7 підбирань.

Нагадаємо, Олексій Лень є уродженцем Антрациту і вихованцем "Дніпра". Він був обраний на драфті НБА 2013 року під 5-м номером і провів в лізі три сезони.

Джоель Боломбой народився в Донецьку, але ще в дошкільному віці переїхав з матір'ю в США. Він був обраний на драфті НБА 2016 року під 52-м номером, після чого підписав свій перший професійний контракт.