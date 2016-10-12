Київський "Будівельник" програв "Хіміку" в матчі фаворитів баскетбольної Суперліги

Київський "Будівельник" програв южненському "Хіміку" в матчі 5-го туру чемпіонату української баскетбольної Суперліги. Гра, що пройшла в столичному Палаці спорту, завершилася з рахунком 83:62.

Зазначимо, що в складі киян грали всі три американських легіонери - Генрі Дугат, Кевін Годфрі та Маршалл Браун, а також останні новачки команди Артур Дроздов і Руслан Отверченко. Дугат і Дроздов стали найрезультативнішими гравцями господарів майданчика - на їх рахунку по 15 очок.

Найкращими гравцями "Хіміка" в матчі були форвард Олександр Антіпов і захисник Джеймс Сміт, які набрали по 18 очок.

Таким чином, "Хімік", здобувши п'ять перемог у п'яти матчах, залишився одноосібним лідером Суперліги. "Будівельник" з двома перемогами в активі знаходиться за межами провідної трійки.

Додамо, що в іншому матчі дня одеська "Біпа" взяла першу перемогу в сезоні, несподівано обігравши на виїзді "Черкаські Мавпи".

Будівельник (Київ) – Хімік (Южне) – 62:83 (17:20, 14:18, 16:30, 15:15)

Б: Дугат (15 + 5 передач), Дроздов (15), Отверченко (13), Луценко (10)

Х: Сміт (18 + 5 передач), Антипов (18), Петров (14 + 6 підбирань).

Черкаські Мавпи - Біпа (Одеса) - 78:81 (20:23, 21:21, 13:11, 24:26)

ЧС: Девіс (21 + 10 підбирань), Сізов (14 + 7 підбирань + 7 передач), Кобець (13), Адедіран (8)

Б: Фандербьорк (33), Артамонов (14 + 5 підбирань), Балашов (10 + 5 підбирань), Ткаченко (8).