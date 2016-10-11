Українських баскетболістів попросили співати перед матчами гімн України

Федерація баскетболу України (ФБУ) звернулася до тренерів та гравцям чемпіонату України з пропозицією співати перед матчами гімн України. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Ми звертаємося до кожного гравця і тренера баскетбольного співтовариства України виконувати гімн України перед початком кожного баскетбольного матчу.

Ми закликаємо цим простим, але зрозумілим для кожного громадянина України, актом, висловлювати подяку, почуття гордості і єднання, почуття патріотизму і солідарності з кожним захисником України, і звичайно ж, величезну скорботу і співчуття до кожного загиблого і потерпілого при захисті України".

Зазначимо, що в чемпіонаті України з баскетболу, на відміну від футболу, гімн України звучить перед кожним матчем, а не тільки перед першою грою сезону.