"Будівельник" повернув з Іспанії захисника збірної України

Київський "Будівельник" підсилив склад атакуючим захисником збірної України Русланом Отверченко, повідомляється на офіційній сторінці баскетбольного клубу в Facebook.

26-річний Отверченко більшу частину своєї кар'єри провів у БК "Київ", звідки пішов у 2015 році. У минулому сезоні він виступав в іспанській Лізі АСВ, яка вважається найсильнішим внутрішнім чемпіонатом Європи, за "Манресу". Його статистика в Іспанії - 5,3 очка і 1,4 підбирання.

Читайте такожКиївський "Будівельник" посилився третім американцемМинулого літа захисник грав за збірну України у відбірковому турнірі до Євробаскету-2017. У шести матчах він набирав 5,8 очка і 1,2 підбирання в середньому за гру.

Нагадаємо, раніше "Будівельник" підписав контракти з трьома американськими легіонерами, а також третій раз за шість років запросив в команду екс-лідера збірної України Артура Дроздова.

В перших чотирьох матчах сезону української Суперліги кияни виграли два матчі і ще в двох зазнали поразки.