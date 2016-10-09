Суперліга. "Будівельник" зазнав другої поразки в сезоні "Хімік" узяв четверту перемогу
У чемпіонаті України з баскетболу сьогодні були зіграні матчі 4-го туру.
Южненський "Хімік" залишається одноосібним лідером української баскетбольної Суперліги після закінчення матчів 4-го туру. Команда Віталія Степанівського сьогодні перемогла "Миколаїв", взявши четверту перемогу в сезоні.
У центральному матчі туру "Будівельник" не зміг вдруге за тиждень перемогти "Черкаські Мавпи". Перемогу господарям приніс прохід під кільце і точний кидок Стейсі Девіса за кілька секунд до фінальної сирени.
В інших матчах перемоги здобули БК "Запоріжжя", "Кривбас" та "Дніпро".
Черкаські Мавпи - Будівельник - 69:68 (21:19, 22:17, 9:14, 17:18)
ЧС: Девіс (19 + 8 підбирань + 4 передачі), Адедіран (13), Сізов (9 + 5 підбирань), Полюляк (8 + 5 підбирань + 4 передачі);
Б: Дугат (17 + 5 підбирань + 6 передач), Горбенко (16), Годфрі (14 + 6 підбирань), Дроздов (10).
Хімік - МБК Миколаїв - 84:69 (19:17, 15:25, 30:14, 20:13)
Х: Сміт (30 + 5 підбирань + 7 передач), Аллен (15), Петров (12), Павлов (11);
Н: Кушніров (19 + 6 підбирань), Онуфрієв (15), Анікієнко (8).
Кремень - БК Запоріжжя - 68:73 (13:16, 17:22, 15:22, 23:20)
К: Балашов (16), Тищенко (14 + 8 підбирань), Шостуха (11 + 5 підбирань), Луговцов (8 + 5 підбирань)
З: Буренко (18 + 7 підбирань + 5 передач), Рибалко (16), Конате (12 + 13 підбирань), Змітрович (10), Овдєєнко (8).
Біпа (Одеса) - Кривбас (Кривий Ріг) - 57:66 (16:14, 13:13, 16:21, 12:18)
Б: Балашов (13), Челован (10), Артамонов (9)
К: Тихонов (17 + 8 підбирань), Попов (14 + 5 підбирань), Вільховецький (11), Глєбов (9).
Політехнік (Харків) - Дніпро - 70:87 (16:29, 16:18, 19:17, 19:23)
П: Рочняк (14 + 8 підбирань), Бест (13 + 5 підбирань), Михайлов (13 + 9 підбирань, Арабаджи (12), Козлов (9);
Дн: Ревзін (22 + 6 підбирань + 6 передач), Мішула (11 + 5 підбирань), Закурдаев (11), Тимофеєнко (10 + 6 підбирань), Тарасенко (10), Шевченко (9 + 10 підбирань), Дубоненко (9).