Южненський "Хімік" зберіг лідерство в чемпіонаті України з баскетболу

Завершилися матчі 3-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в одному з яких третю перемогу поспіль здобув южненський "Хімік", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Хімік" залишився єдиною командою, яка в новому сезоні 2016/17 не зазнала ще жодної поразки.

Сьогодні "Хімік" приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і впевнено виграв з рахунком 76:62.

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Найвпертішим в цьому турі вийшов матч Одесі, де "БІПА" приймала "Миколаїв" і програла з инимальной різницею в 1 очко - 75:76. Для миколаївців ця перемога стала другою в сезоні (при одній поразці), а от для одеситів - третя поразка в турнірі.

В інших матчах дня "Політехнік" програв "Запоріжжю" з рахунком 68:81, "Кремінь" був розгромлений на своєму майданчику "Дніпро" - 68:93, а ось столичний "Будівельник" на своєму майданчику обіграв "Черкаські мавпи" - 75:57.

Матчі 4-го туру Суперліги відбудуться в неділю, 9 жовтня.