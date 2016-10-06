МБК "Миколаїв" повернув українського центрового з Грузії
15:47, 06 жовтня 2016Баскетбол
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Костянтин Анікієнко повернувся у Суперлігу після року, проведеного в чемпіонаті Єдиної ліги ВТБ.
Анікієнко продовжить кар'єру в Миколаєві / Єдина ліга ВТБ
МБК "Миколаїв", виступаючий в чемпіонаті української баскетбольної Суперліги, підписав контракт з центровим Костянтином Анікієнком. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.
Минулий сезон 24-річний одесит виступав у грузинському клубі "Віта". Він набирав 8,0 очка і 5,5 підбирання в середньому за гру Єдиної ліги ВТБ.
Раніше центровий виступав за київський "Будівельник", "Дніпро-Азот" з Кам'янського і БК "Одеса". У складі столичної команди він двічі ставав чемпіоном Суперліги.
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