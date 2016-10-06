МБК "Миколаїв" повернув українського центрового з Грузії

МБК "Миколаїв", виступаючий в чемпіонаті української баскетбольної Суперліги, підписав контракт з центровим Костянтином Анікієнком. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

Минулий сезон 24-річний одесит виступав у грузинському клубі "Віта". Він набирав 8,0 очка і 5,5 підбирання в середньому за гру Єдиної ліги ВТБ.

Раніше центровий виступав за київський "Будівельник", "Дніпро-Азот" з Кам'янського і БК "Одеса". У складі столичної команди він двічі ставав чемпіоном Суперліги.