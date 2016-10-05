Екс-баскетболіст запорізького "Ферро" помер під час тренування у віці 25 років

Колишній центровий запорізького клубу "Ферро-ЗНТУ" Кемерон Мур помер у віці 25 років під час тренування своєї нової команди "Охрід" з Македонії. Про це повідомляє basket-planet.com.

До смерті призвели проблеми з серцем. Під час заняття Мур виконав слем-данк і повертався після нього в оборону, коли раптово впав. Врятувати його не змогли ані лікарі команди, ані парамедики, які прибули на виклик.

У травні минулого року Мур з тих же причин перебував у комі, але зумів одужати і продовжив професійну кар'єру.

Нагадаємо, американський центровий Кемерон Мур грав у "Ферро-ЗНТУ" в сезоні 2012/13, завоювавши разом із командою бронзові медалі української Суперліги. Після цього він виступав за італійські "Казерту" і "Венецію", а також в американській D-League, яка є фарм-лігою НБА.