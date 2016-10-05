Відомий екс-футболіст київського "Динамо" перекваліфікувався в баскетболісти

Екс-захисник київського "Динамо" 1990-х і 2000-х років Владислав Ващук дебютував за команду "Каштан" в баскетбольній Лізі Монстрів - найбільш престижному чемпіонаті аматорських команд Києва.

У матчі проти команди "Скорпіони" 41-річний спортсмен провів на майданчику майже 13 хвилин, за які набрав чотири очки, підбирання та передачу. Крім того, на рахунку екс-футболіста два неточних триочкових кидки та три втрати.

Команда Ващука виграла матч з рахунком 94:69.

Зазначимо, що в Лізі Монстрів виступають багато колишніх або нинішніх професійних баскетболістів, які на даний момент знаходяться без клубу. Зокрема, за "Каштан" у зустрічі зі "Скорпіонами" зіграли колишній капітан збірної України Дмитро Забірченко, а також багаторічний захисник "Будівельника" Олександр Неруш.

Нагадаємо, Ващук виступав за "Динамо" в 1993-2003 і 2005-2008 роках. Також він грав за московський "Спартак", одеський "Чорноморець", ФК "Львів" та луцьку "Волинь".