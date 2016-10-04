Український центровий "Фінікс Санс" Лень випав з основного складу команди

Український центровий клубу НБА "Фінікс Санс" Олексій Лень почне сезон в якості запасного гравця. Про це заявив головний тренер команди з Арізони Ирл Уотсон, соощает basket-planet.com.

Уотсон назвав гравців, які будуть виходити в стартовій п'ятірці "Санс" до початку сезону. Ними стали захисники Ерік Бледсо та Девін Букер, форварл Ті Джей Воррен та Джаред Дадлі, а також центровий Тайсон Чендлер.

У першому передсезонному матчі проти "Сан-Антоніо Сперс" Лень набрав 5 очок, 4 підбирання, 1 передачу та 2 блок-шота за 16 хвилин на майданчику.

У минулому сезоні українець виходив у стартовій п'ятірці в 46 78 матчів, набираючи 9,0 очки і 7,6 підбирання в середньому за гру. Ці показники стали найкращими в його трирічній кар'єрі в НБА.