Екс-лідер збірної України з баскетболу ще на рік залишився в Китаї

Американський захисник Пух Джетер, який у 2013-2014 роках виступав за збірну України, продовжить кар'єру в Китайської баскетбольної асоціації, повідомляє basket-planet.com.

32-річний плеймейкер перейшов з "Шаньдуня" в "Тяньцзінь". У минулому сезоні Джетер набирав 27,5 очки і 5,6 передачі в середньому за гру в чемпіонаті Китаю.

Нагадаємо, Пух Джетер в сезоні 2007/08 виступав за БК "Київ", після чого змінив ряд провідних європейських клубів та встиг пограти в команді НБА "Сакраменто Кінгз".

У 2013 році він був натуралізований збірною України для участі у Євробаскеті, де допоміг команді сенсаційно посісти шосте місце і пробитися на чемпіонат світу 2014 року. Після участі в ЧС-2014 Джетер в національну команду не викликався.

Зазначимо, що Джетер є лідером збірної України за кількістю зроблених результативних передач за всю історію команди.