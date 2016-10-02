"Будівельник", "Дніпро" та "Черкаські Мавпи" виграли перші матчі в сезоні Суперліги

Южненський "Хімік" став одноосібним лідером чемпіонату української баскетбольної Суперліги після другого ігрового дня.

Сьогодні "Хімік" переміг на виїзді БК Запоріжжя з рахунком 96:83 і став єдиною командою ліги, яка здобула дві перемоги у двох матчах.

Разом з тим, сьогодні перші перемоги в сезоні сьогодні здобули київський "Будівельник", "Дніпро" і "Черкаські Мавпи". Всі ці команди, які претендують на найвищі місця в лізі, поступилися своїм суперникам у перший ігровий день.

Також сьогодні в Суперлізі вперше за 10 років зіграв харківський "Політехнік", але в домашньому матчі поступився луцькому "Волыньбаскету".

МБК "Миколаїв" - "Будівельник" (Київ) - 61:74 (15:26, 9:14, 18:20, 19:14)

Н: Кушніров (20 + 5 підбирань), Мусієнко (13), Швець (8 + 6 підбирань), Тонченко (8);

Б: Дугат (13 + 9 передач), Горбенко (13), Крутоус (12), Годфрі (10 + 9 підбирань), Анісімов (9 + 5 підбирань + 4 передачі).

Кривбас (Кривий Ріг) – Черкаські Мавпи– 71:72 (18:10, 14:26, 22:21, 17:15)

К: Бояркін (22 + 6 передач), Глєбов (15), Шундель (8);

ЧС: Чумаков (15 + 10 підбирань), Кобець (14), Мірошниченко (13), Кальніченко (10 + 5 підбирань).

БК Запоріжжя - Хімік (Южне) - 83:96 (21:23, 12:28, 30:34, 20:11)

З: Буренко (15 + 5 підбирань + 4 передачі), Змитрович (13), Конате (13), Рибалко (10 + 5 перехоплень), Кондраков (11 + 4 передачі);

Х: Конєв (16), Антипов (16 + 5 підбирань), Сміт (15), Бєліков (12 + 8 підбирань), Сидоров (9 + 6 передач), Цикалюк (8 + 7 підбирань), Петров (8 + 5 передач).

Дніпро - БІПА (Одеса) - 79:49 (13:13, 24:7, 18:11, 24:18)

Д: Тимофієнко (15 + 10 підбирань + 5 передач), Місяць (10 + 6 підбирань), Шевченко (10 + 5 підбирань), Закурдаев (9 + 6 підбирань), Тарасенко (9 + 6 підбирань);

Б: Фанденбьорк (13), Артамонов (10 + 8 передач), Ткаченко (10).

Політехнік (Харків) – Волиньбаскет (Луцьк) – 68:78 (23:20, 14:29, 15:20, 16:9)

П: Михайлов (15 + 6 підбирань), Рочняк (15 + 6 підбирань), Козлов (11), Сайнієв (9 + 5 передач), Арабаджи (9), Колотілов (9)

В: Тимощук (19 + 5 підбирань), Чемякін (18 + 7 підбирань), Рудаков (16 + 6 підбирань), Фурс (10 + 8 підбирань).