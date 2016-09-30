"Будівельник" і "Дніпро" програли в стартовому турі баскетбольної Суперліги

В українській баскетбольній Суперлізі сьогодні відбувся перший тур регулярного чемпіонату, де свої матчі несподівано програли дніпропетровський "Дніпро" і київський "Будівельник", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Будівельники" проводили перший матч у Кривому Розі. На протязі всього матчу місцевий "Кривбас" мав перевагу і здобув впевнену перемогу - 66:54 (13:9, 18:9, 18:20, 17:16). Лише третя чверть залишилася за столичними гостями, але цієї перемоги виявилося явно замало для загального успіху в матчі.

У свою чергу, "Дніпро" вдома приймав южненський "Хімік" і також тпрограв за всіма статтями з різницею "-16" очок - 50:66 (10:13, 17:20, 14:17, 9:16).

В інших матчах туру "Кремінь" (Кременчук) обіграв "Волиньбаскет" (Луцьк) - 70:67, "Миколаїв" обіграв "Черкаські мавпи" - 92:71, а "Запоріжжя-ZOG" був сильнішим одеської "Біпи" - 89:87.

Матчі 2-го туру чемпіонату Суперліги відбудуться 2 жовтня,