В українському баскетболі придумали ноу-хау при формуванні складу національних збірних
13:32, 29 вересня 2016Баскетбол
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Федерація баскетболу України вирішила втрутитися в процес комплектації збірних.
Збірну України тепер буде формувати не тільки тренер / ФБУ
З 2017 року формувати склади збірних України з баскетболу буде не тільки головний тренер команди, але й тренерська комісія Федерації баскетболу України (ФБУ), повідомляє офіційний сайт організації.
Таке рішення вчора ухвалила президія ФБУ. Вісім осіб зі складу команди на чемпіонат Європи визначатиме головний тренер, а ще чотирьох - тренерська комісія.
Сенс і мету такої зміни у ФБУ не повідомили.
Нагадаємо, раніше президія ФБУ на черговому засіданні затвердила головних тренерів молодіжних та юнацьких збірних України. Зокрема, національну команду U-20 очолить тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон.
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