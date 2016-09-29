В українському баскетболі придумали ноу-хау при формуванні складу національних збірних

З 2017 року формувати склади збірних України з баскетболу буде не тільки головний тренер команди, але й тренерська комісія Федерації баскетболу України (ФБУ), повідомляє офіційний сайт організації.

Таке рішення вчора ухвалила президія ФБУ. Вісім осіб зі складу команди на чемпіонат Європи визначатиме головний тренер, а ще чотирьох - тренерська комісія.

Сенс і мету такої зміни у ФБУ не повідомили.

Нагадаємо, раніше президія ФБУ на черговому засіданні затвердила головних тренерів молодіжних та юнацьких збірних України. Зокрема, національну команду U-20 очолить тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон.