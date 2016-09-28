Молодіжну збірну України з баскетболу очолив тренер "Черкаських Мавп"

Головний тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон другий рік поспіль працюватиме зі збірною України з баскетболу U-20. Відповідне призначення в національну команду він отримав сьогодні, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Минулим літом Міхельсону вдалося вивести украънську "молодіжку" в чвертьфінал чемпіонату Європи.

У 2017 році він працюватиме з поколінням, яким раніше керував екс-тренер южненського "Хіміка" Віталій Усенко. Однак лідери цієї команди виступали і на останньому чемпіонаті Європи - зокрема, Святослав Михайлюк з університету "Канзас" і Віталій Зотов з київського "Будівельника".

Асистентом Міхельсона в команді U-20 стане екс-тренер БК "Київ", "Будівельника" та головної збірної України Віталій Черній.