Київський "Будівельник" підсилив склад третім американцем
15:28, 26 вересня 2016Баскетбол
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Маршалл Браун посилить чемпіонів України в новому сезоні.
Браун став новачком "Будівельника" / @samuraiz_k
Київський "Будівельник" підписав контракт з американським легким форвардом Маршаллом Брауном, повідомляє eurobasket.com.
31-річний баскетболіст провів минулий сезон у другому дивізіоні чемпіонату Японії. За команду "Каназава Самурайс" він набирав 13,4 очка і робив 6,9 підбору в середньому за гру.
Також 200-сантиметровий форвард раніше виступав у фарм-лізі NBA D-league, граючи за "Ріо-Гранде Вайперс".
Нагадаємо, восени "Будівельник" підписав контракт із захисником Генрі Дугатом, а також запросив на перегляд бігмена Келвіна Годфрі.
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