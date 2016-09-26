Київський "Будівельник" підсилив склад третім американцем

Київський "Будівельник" підписав контракт з американським легким форвардом Маршаллом Брауном, повідомляє eurobasket.com.

31-річний баскетболіст провів минулий сезон у другому дивізіоні чемпіонату Японії. За команду "Каназава Самурайс" він набирав 13,4 очка і робив 6,9 підбору в середньому за гру.

Також 200-сантиметровий форвард раніше виступав у фарм-лізі NBA D-league, граючи за "Ріо-Гранде Вайперс".

Нагадаємо, восени "Будівельник" підписав контракт із захисником Генрі Дугатом, а також запросив на перегляд бігмена Келвіна Годфрі.