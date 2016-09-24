Один з кращих баскетболістів 2000-х Гарнетт завершив кар'єру

Один з кращих баскетболістів в історії НБА, гравець "Міннесоти" Кевін Гарнетт поінформував про своє бажання завершити кар'єру керівництво клубу «Тимбервулвз», повідомляє Євроспорт.

Гарнетт і клуб домовилися про викуп контракту що залишився, за яким баскетболіст повинен був отримати 8 мільйонів доларів.

«Було справжнім задоволенням спостерігати за тим, як молодий Кевін поступово ставав одним з кращих гравців НБА. Мені пощастило побачити його зростання як лідера. Бажаю йому успіхів у наступній главі його життя. Фанати «Міннесоти» завжди будуть плекати спогади про успіхи, пов'язані з ним», – заявив власник «вовків» Глен Тейлор.

Гарнетт - чемпіон НБА (2008), також визнавався найціннішим гравцем НБА (2004).

За плечима Кей Джі 21 сезон в НБА, протягом яких він виступав за «Міннесоту», «Бостон» і «Бруклін». На його рахунку 1462 матчі, в яких він у середньому набирав по 17,8 очка і робив по 10 підбирань.

Раніше в 2016-му році свою ігрову кар'єру завершили Кобі Брайант (20 сезонів у НБА) і Тім Данкан (19).