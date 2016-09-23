Перша жінка-арбітр в історії НБА завершила кар'єру

Перша жінка-арбітр в історії найсильнішої клубної баскетбольної ліги світу - НБА - Вайолет Палмер завершила кар'єру, повідомляє Isport з посиланням на NBC.

У 1997 році Вайолет разом з іншою жінкою-арбітром Ді Кантер стали першими представницями прекрасної статі, які стали судити матчі НБА.

Всі судді піддаються критиці і нецензурним зверненням на свою адресу з боку вболівальників, але саме Палмер, здається, діставалося найбільше. Вона була темношкірою-жінкою, яка судила «чоловічу» гру.

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Не тільки вболівальники, але і самі гравці (Чарльз Барклі, Денніс Скотт та ін) критикували Вайолет і піддавали сумніву її професіоналізм.

Зараз арбітру 52 роки, і через проблем з колінами вона вирішила завершити кар'єру. У 2014 році вона була одним з арбітрів Матчу Всіх зірок. Відсудила в НБА 919 поєдинків у регулярному чемпіонаті і 9 в плей-офф.